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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu: "'Cumhurbaşkanı tarafınızdan oyunuza talibim' dedim. Oyunu istedim. Gülümsedi."   

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu: "'Cumhurbaşkanı tarafınızdan oyunuza talibim' dedim. Oyunu istedim. Gülümsedi." 
 

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