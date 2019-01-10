Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu: "'Cumhurbaşkanı tarafınızdan oyunuza talibim' dedim. Oyunu istedim. Gülümsedi."
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu: "'Cumhurbaşkanı tarafınızdan oyunuza talibim' dedim. Oyunu istedim. Gülümsedi."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu: "'Cumhurbaşkanı tarafınızdan oyunuza talibim' dedim. Oyunu istedim. Gülümsedi."
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