

Çankaya Üniversitesi'nde Ceren Damar isimli öğretim görevlisinin öldürülmesi olayıyla ilgili "Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar" şeklinde paylaşım yapan ve aynı üniversitede öğrenci olan M.B isimli şahıs hakkında TCK. 215. Madde gereğince "Suçu ve Suçluyu Övme" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı.