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flash! : Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları açıklıyor:  Adalar: Özlem Öztekin Vural Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı  Ataşehir: İsmail Erdem  Avcılar: İbrahim Ulusoy  Bağcılar: Lokman Çağrıcı   

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flash!

: Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları açıklıyor: 
Adalar: Özlem Öztekin Vural
Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı 
Ataşehir: İsmail Erdem 
Avcılar: İbrahim Ulusoy 
Bağcılar: Lokman Çağrıcı 
 

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