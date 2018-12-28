Ticaret Bakanlığı: Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerince İpsala Sınır Kapısında yapılan operasyonda 1,5 ton esrar ele geçirildi. Bu operasyon gümrüklerde tek seferde ele geçirilen en fazla uyuşturucu yakalaması olarak kayıtlara geçti.
Ticaret Bakanlığı: Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerince İpsala Sınır Kapısında yapılan operasyonda 1,5 ton esrar ele geçirildi. Bu operasyon gümrüklerde tek seferde ele geçirilen en fazla uyuşturucu yakalaması olarak kayıtlara...
Ticaret Bakanlığı: Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerince İpsala Sınır Kapısında yapılan operasyonda 1,5 ton esrar ele geçirildi. Bu operasyon gümrüklerde tek seferde ele geçirilen en fazla uyuşturucu yakalaması olarak kayıtlara geçti.