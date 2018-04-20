flaş

:CHP İstanbul milletvekili Didem Engin yaptığı yazılı açıklamada; Cumhuriyet Halk Partisi’nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını basın toplantısı ile açıklayacağını söyledi.  

flaş

:CHP İstanbul milletvekili Didem Engin yaptığı yazılı açıklamada; Cumhuriyet Halk Partisi’nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını basın toplantısı ile açıklayacağını söyledi.

 

YORUM EKLE
Gönder