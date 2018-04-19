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: Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, önümüzdeki hafta Ankara' daki Genel merkezlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu  ile görüşeceklerini söyledi  

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: Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, önümüzdeki hafta Ankara' daki Genel merkezlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu  ile görüşeceklerini söyledi

 

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