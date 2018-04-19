: Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, önümüzdeki hafta Ankara' daki Genel merkezlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceklerini söyledi
: Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, önümüzdeki hafta Ankara' daki Genel merkezlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceklerini söyledi
: Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, önümüzdeki hafta Ankara' daki Genel merkezlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceklerini söyledi