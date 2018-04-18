: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıyı yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakare ettik. Erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık" dedi.
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: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıyı yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakare ettik. Erken seçim teklifine...
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