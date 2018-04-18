:Mardin' de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz tututuklanırken, Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı..
:Mardin' de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz tututuklanırken, Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı..
:Mardin' de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz tututuklanırken, Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı..