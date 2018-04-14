: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ : Türkiye, saldırı öncesi bilgilendirildi. Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı.

"Suriye konusunda Türkiye’nin tutumu,nettir. Suriye’de Türkiye; Esed rejimine, kimyasal veya konvansiyonel silah kullanımına, iç çatışmalara, insanların öldürülmesine, insanların yerinden yurdundan edilmesine, DEAŞ,PKK,KCK,PYD/YPG dahil bütün terör örgütlerine, karşıdır. Türkiye’ye göre Suriye’de; Esed rejimi ile DEAŞ,PKK,KCK,PYD ve YPG dahil tüm terör örgütlerine destek, kimyasal silahla öldürme gibi konvansiyonel silahlarla da öldürme, can ve mal emniyetinin yokluğu, zorunlu göç, ülkeler arası nüfuz,güç ve çıkar yarışı da yanlıştır. Türkiye,Duma’ya rejimin kimyasal saldırısını her düzeyde şiddetle kanadı ve çok net bir tutum ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız R.Tayyip Erdoğan,Sayın Trump ve Sayın Putin ile görüşmeler yaptı. Türkiye,bir nevi ABD ile Rusya arasında çözüm için arabuluculuk yaptı. Suriye’deki hedeflere ABD,İngiltere ve Fransa saldırısından önce ABD Genelkurmay Başkanı ile Türkiye Genelkurmay Başkanı,Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump’ın talimatlarıyla görüştüler. Türkiye, saldırı öncesi bilgilendirildi. Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı."

