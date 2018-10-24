flaş

:Erzincan'  ın İliç  İlçesi'nde  askeri araç  şarampole yuvarlandı. Kazada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Mengücek Devlet  Hastanesi'nde  tedavi altına alındı..  

flaş

:Erzincan'  ın İliç  İlçesi'nde  askeri araç  şarampole yuvarlandı. Kazada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Mengücek Devlet  Hastanesi'nde  tedavi altına alındı..

 

YORUM EKLE
Gönder