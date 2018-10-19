flaş

;Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "terör örgütü  propagandası" yaptığı iddasıyla soruşturma başlatılan öğretmen Ayşe Çelik 'in infaz erteleme  talebini ikinci kez  kabul etti.. Ayşe Çelik, talebi kabul edilmeseydi bebeğiyle...

flaş

;Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "terör örgütü  propagandası" yaptığı iddasıyla soruşturma başlatılan öğretmen Ayşe Çelik 'in infaz erteleme  talebini ikinci kez  kabul etti..
Ayşe Çelik, talebi kabul edilmeseydi bebeğiyle cezavevine girecekti..
 

YORUM EKLE
Gönder