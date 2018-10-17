TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Ira'ın kuzeyi Metina bölgesine 17 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtında üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 12 bölücü terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Ira'ın kuzeyi Metina bölgesine 17 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtında üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 12 bölücü terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Ira'ın kuzeyi Metina bölgesine 17 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtında üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 12 bölücü terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.