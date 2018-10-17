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TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Ira'ın kuzeyi Metina bölgesine 17 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtında üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 12 bölücü terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.