Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Pompeo ile Kaşıkçı olayı ve Mümbiç konusunu görüştük. Faydalı bir görüşme oldu. Mümbiç yol haritası dahil birlikte atacağımız adımları konuştuk.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Pompeo ile Kaşıkçı olayı ve Mümbiç konusunu görüştük. Faydalı bir görüşme oldu. Mümbiç yol haritası dahil birlikte atacağımız adımları konuştuk.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Pompeo ile Kaşıkçı olayı ve Mümbiç konusunu görüştük. Faydalı bir görüşme oldu. Mümbiç yol haritası dahil birlikte atacağımız adımları konuştuk.