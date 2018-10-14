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;İzmir’de, kasasında yabancı uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada  22 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.    

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;İzmir’de, kasasında yabancı uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada  22 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.


 

 

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