;İzmir’de, kasasında yabancı uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
;İzmir’de, kasasında yabancı uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
;İzmir’de, kasasında yabancı uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.