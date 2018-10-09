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:Hakkari' nin Çukurca ilçesi Güven dağı üs bölgesine  teröristlerin  Kuzey Irak Zap bölgesi tarafından güdümlü füze ile yaptıkları saldırı sonucu 1 asker şehit oldu. 3' ü asker 4  kişi yaralandı..

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:Hakkari' nin Çukurca ilçesi Güven dağı üs bölgesine  teröristlerin  Kuzey Irak Zap bölgesi tarafından güdümlü füze ile yaptıkları saldırı sonucu 1 asker şehit oldu. 3' ü asker 4  kişi yaralandı..

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