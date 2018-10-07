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Sudi gazetecinin öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Takibini yapıyorum çıkacak sonucu dünyaya bildireceğiz. Büyükelçiliğe girişler çıkışlar vs. hepsi inceleniyor, takip ediliyor"...