: Erdoğan: (yeni havalimanı açılış tarihi değişti iddiası) Şimdi sizden duyuyorum. Öyle birşey yok. Dün oradaydım. Tekraren sordum. 29 Ekim'de inşallah açılışını yapacağız.
: Erdoğan: (yeni havalimanı açılış tarihi değişti iddiası) Şimdi sizden duyuyorum. Öyle birşey yok. Dün oradaydım. Tekraren sordum. 29 Ekim'de inşallah açılışını yapacağız.
: Erdoğan: (yeni havalimanı açılış tarihi değişti iddiası) Şimdi sizden duyuyorum. Öyle birşey yok. Dün oradaydım. Tekraren sordum. 29 Ekim'de inşallah açılışını yapacağız.