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:Kahramanmaraş 'ın Engizek dağları bölgesinde PKK 'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında  çatışma çıktı.  Çatışmada  güvenlik güçlerinin yaralandığı bildirilirken, bölgeye takviye birlikler sevkedildi.  

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:Kahramanmaraş 'ın Engizek dağları bölgesinde PKK 'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında  çatışma çıktı.  Çatışmada  güvenlik güçlerinin yaralandığı bildirilirken, bölgeye takviye birlikler sevkedildi.

 

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