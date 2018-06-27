:Kahramanmaraş 'ın Engizek dağları bölgesinde PKK 'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada güvenlik güçlerinin yaralandığı bildirilirken, bölgeye takviye birlikler sevkedildi.
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:Kahramanmaraş 'ın Engizek dağları bölgesinde PKK 'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada güvenlik güçlerinin yaralandığı bildirilirken, bölgeye takviye birlikler sevkedildi.
:Kahramanmaraş 'ın Engizek dağları bölgesinde PKK 'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada güvenlik güçlerinin yaralandığı bildirilirken, bölgeye takviye birlikler sevkedildi.
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