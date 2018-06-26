: Meteoroloji: İstanbul çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bugün 17.00-22.00 saatleri arasında il genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

