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;Bitlis merkeze bağlı Çeltikli Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde olan Aşağıyolak köy kırsalında operasyonda olan askerlere  teröristlerce ateş açılması sonucu; 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı..  

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;Bitlis merkeze bağlı Çeltikli Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde olan Aşağıyolak köy kırsalında operasyonda olan askerlere  teröristlerce ateş açılması sonucu; 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı..

 

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