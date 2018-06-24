ERZURUM'da aralarında kan davası bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Olayda İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile birlikte 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar Erzurum' daki hastanelere kaldırıldı..
ERZURUM'da aralarında kan davası bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Olayda İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile birlikte 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Erzurum' daki hastanelere...
ERZURUM'da aralarında kan davası bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Olayda İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile birlikte 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar Erzurum' daki hastanelere kaldırıldı..