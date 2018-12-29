Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul adaylarını açıklıyor (2)

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul belediye adaylarını açıklıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında Erdoğan'ın açıkladığı isimler şöyle: 1-...

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul adaylarını açıklıyor (2)

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul belediye adaylarını açıklıyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında Erdoğan'ın açıkladığı isimler şöyle:

1- Adalar: Özlem Öztekin Vural 
2- Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı 
3- Ataşehir: İsmail Erdem 
4- Avcılar: İbrahim Ulusoy 
5- Bağcılar: Lokman Çağrıcı 
6- Bahçelievler: Hakan Bahadır
7- Bakırköy: Mehmet Umur 
8- Başakşehir: Yasin Kartoğlu 
9- Bayrampaşa: Atila Aydıner 
10- Beykoz: Murat Aydın
11- Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık
12- Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız 
13- Büyükçekmece: Mevlüt Uysal 
14- Çatalca: Mesut Üner 
15- Çekmeköy: Ahmet Poyraz 
16- Esenler: Mehmet Tevfik Göksu 
17- Esenyurt: Azmi Ekinci
18- Eyüpsultan: Deniz Köken
19- Fatih: Ergün Turan
20- Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta 
21- Güngören: Bünyamin Demir
22- Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz
23- Kağıthane: Mevlüt Öztekin 
24- Kartal: Ebubekir Taşyürek
25- Küçükçekmece: Temel Karadeniz 
26- Pendik: Ahmet Cin 
27- Sancaktepe: Şeyma Döğücü 
28- Sarıyer : Salih Bayraktar
29- Sultanbeyli: Hüseyin Keskin
30- Sultangazi Abdurrahman Dursun
31- Şile: İlhan Ocaklı 
32- Şişli: Nihal Yıldırım
33- Tuzla: Şadi Yazıcı
34- Ümraniye: İsmet Yıldırım
35- Üsküdar: Hilmi Türkmen 
36- Zeytinburnu: Ömer Arısoy 
37- Beşiktaş: Serkan Toperi ( MHP) 
38- Maltepe: Ahmet Baykan (MHP)
39- Silivri: Volkan Yılmaz (MHP)


 

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