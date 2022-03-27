Flaş Haber: Emekliye Müjdeli Duyuru Geldi! Emeklilere Ek Zam Müjdesi Geldi! Milyonlarca emekli vatandaşın sabırsızlıkla bekledikleri ek zam müjdesi nihayet geldi. Emekli maaşlarına 1477 TL ek zam gerçekleştirilecek nokta detaylar haberimizde...

3600 ek gösterge ile beraber memur ve memur emekli maaşlarına ne kadar artacağı merak edilmeye başlandı. Kamu personellerinin heyecan içerisinde beklemiş oldukları ek gösterge artışında ise ayrıntılar netlik kazanmaya başladı. 2 gerçekleştirilen toplantının sona ermesinin sonrasında 10 Mayıs 2022 tarihinde komisyon üyelerine niye yeniden toplanacakları açıklandı. Ek göstergenin hangi tarihte yürürlüğe konulacağı şimdiden merak edilmeye başlanırken, maaşlara nasıl bir etki edeceği de gündeme gelmeye başladı. Peki konuya baktığımızda 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşlarında nasıl bir artış yaşanacak soru işaretiyim işte konu ile alakalı yaşanan son gelişmeler...

3600 ek göstergede son durum yakından takip edilmeye devam ediliyor. Milyonlarca kamu personelini yakından ilgilendiren ek gösterge artışında ayrıntılar netlik kazanmaya başladı. 1157 ile 1477 lira arasında bir artış olması öngörülürken, 3600 ek gösterge açısından komisyonun ikinci kez toplandı. Şimdi ise gözler 3600 ek göstergenin maaşları nasıl yansıyacağına çevrildi.

Konuyla Alakalı Memur-Sen’den Son Dakika Açıklaması Geldi

Gerçekleştirilen toplantıda bütün kamu personellerinin İçerisinde bulunduğu adaletli bir düzenleme hususunda isteklerin ele alınacağı açıklandı. Kamudaki personellerin tamamını içerisinde ek gösterge sisteminin dikkate alınması suretiyle kamu personellerinin içerisinde kendisini bulacakları bir düzlemde, tazminat yansıtma oranlarını da ele alarak emekli aylıkları ile emekli ikramiyelerine dokunacak mükemmel bir çalışmaya imza atmak amacıyla hareket edildiği açıklandı.