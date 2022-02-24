Flaş Haber: 43 Yaşında Emekli Olmak Hayal Değil! Emekli Olmak İsteyenlere Müjdeli Haber Geldi!

Yaşı 43, 44, 45, 46 olan kişiler, emekli olmak istemeleri durumda, emekli olma şartlarının güncellenmesi ile beraber yeni haberler kamuoyuna duyurulmaya başlandı. Erken yaşta emekli olmak isteyen vatandaşlar için duyurulan haber Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sunuldu.

EYT’liler (Emeklilikte yaşa takılanlar) için kamuoyu için yeni bir haber paylaşıldı. Yaşı 43, 44, 45, 46 olan kişilerin emekli olmaları için son dakika olarak yeni bir haber sunuldu. Söz konusu bu haber ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

EYT’lilere ve bu uygulamaya yönelik yeni haberler zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde bekleyenler ile paylaşılmaya devam etmektedir. Bu konuda yeni bir haber, hükümet yetkilileri tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Emekli olmak için yaş kriterini gerçekleştirmeye çalışan ve de bundan dolayı emeklilik hakkını elde edemeyen, bu konuda ciddi anlamda mağduriyet yaşayan vatandaşlar, EYT’ye ve bu konudaki haberlere yönelik açıklamaları dikkatle takip etmektedir. Bu bağlamda özellikle yaşı 43, 44, 45, 46 olan ve emekli olamayan kişiler, EYT’li olma şartını taşıyıp taşımadıklarını öğrenmeye yönelik araştırmalar yapmaktadır. Son günlerde ise hem muhalefet hem de iktidar tarafından önem verilen bir konu olan ve gündeme alınan konu, EYT haberlerini takip eden herkes için oldukça büyük bir heyecan yaratmaktadır.

EYT Gelişmeleri Nelerdir?

EYT uygulaması kapsamında vatandaşlar, eğer mesleki yıpranma durumu yaşadılar ise erken emekli olma hakkından faydalanabilmektedir. Emekli olmak isteyen vatandaşlar, yıpranma payı ve çalışma süresini doldurmaları halinde erken yaşta emekli olabilmektedir. Mesleki yıpranma hakkı tanımlanan işlerde çalışan kişiler, yıpranma ve de zam gibi teselli ödemeleri alabilmektedir. Fakat bu durumda vatandaşlar erken emeklilik hakkını elde edebilmeleri için bazı koşulları sağlamaları gerekmektedir.

Yetkililer tarafından gündeme getirilen açıklamalarda EYT kapsamında yer alan kişilerin erken emekli olmalarına yönelik bazı faaliyetlerin yapıldığı iletilmektedir. Söz konusu bu çalışmalar kapsamında 18 meslek grubun 45 meslek grubuna yükseltilebileceği iletilmiştir. Buna yönelik yapılan açıklamalarda ise yeni yasanın onaylanması durumunda 45 meslek grubu için de yıpranma payı ödenecektir. Bu konu ile yapılan açıklamalar da meslek gruplarına yönelik olarak detaylı bir şekilde çalışmaların devam ettiği yöndedir.