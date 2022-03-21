Fırat Ögeday Ülkemizdeki Dijital Pazar Hakkında Bilgi Verdi

Ülkemizde de son zamanlarda çokça gelişme gösteren dijital pazar hakkında Dijital Medya Danışmanı Fırat Ögeday, şu şekilde bilgi veriyor;

“Çağın getirilerinin bir parçası olan dijital pazarlama, ülkemizde son zamanlarda oldukça aktif olmaya başladı. Günümüzde geleneksel pazarlamaya göre oldukça hızlı olmasının ve veriye dayalı hareket sağlamasının bu durumu çok fazla etkilediğini belirtmeliyim. Çünkü sadece tüketici açısından değil; aynı zamanda işletmeler, dijital ortamlar sayesinde daha iyi ölçülebilir olmasıyla da bu pazarda daha çok rekabet gücü gösterebiliyor. Büyük ya da küçük ölçekli fark etmeksizin bütün işletmeler dijital pazarlama ortamının avantajlarından yararlanıyor.”

Dijital Medya Danışmanı Fırat Ögeday, tüketici sorgulamalarında yapay zeka aracılığıyla istenilen ürüne çabuk bir şekilde ulaşım ve inceleme olanağı sağlayan dijital pazarlama alanının sunduğu hizmetler sayesinde ülkemizde en çok yaygınlaşan sektörler arasında yer aldığını ifade ederek konuşmalarına şu şekilde devam ediyor;

“Pratik zekaya önem veren bir toplum olarak dijital pazarlamanın önem kazanmasının normal olduğunu dile getirmeliyim. Artık sabırsız ve hızlı bir neslin de aramızda olması bunu oldukça etkiliyor. Aynı zamanda, geçtiğimiz yıllarda pandemi döneminde eve kapanmalar nedeniyle daha da artış göstermesi de yadsınamaz bir gerçeklik oluyor. Artık sanal alışverişler, fiziki olanların yerini almaya başladı ve bu durum geçicilik özelliğini kaybederek kalıcı bir alışkanlığa dönüştü. Teknolojinin ve internetin ülkemizde artık herkes tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanması da bu alanın gelişimin destekleyen diğer bir husus oluyor. Bundan dolayı artık sanal mağazacılığın hayatımızda sonsuz bir yerinin olduğu gerçeği de karşımıza çıkıyor.”