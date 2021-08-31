QNB Finansbank TC. vatandaşı olan herkese 5000 TL ödeme yapıyor. QNB Finansbank üzerinden yapılan duyuru ile birlikte 5000 TL'ye kadar ödeme alabileceksiniz. QNB Finansbank üzerinden 36 ay vadeye kadar verilecek bu Kredi ödemelerinde kişilerin Kredi notuna göre bankalar hızlı bir şekilde sonuç verecektir. Banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan müşteriler Finansbank üzerinden 5000 TL'ye kadar hemen ödeme alabileceklerdir.

QNB Finansbank kendi resmi internet sitesi üzerinden de yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte kredi kullanmak isteyen müşterilere sms ile hızlı bir şekilde sonuç vereceğini duyurdu. Belirtilen şartlara uygun olan müşteriler Bu banka üzerinden SMS ile kredi başvurusu yaparak hemen Kredi onay alabilecekler.

QNB Finansbank 5000 TL başvuru nasıl yapılır?

QNB Finansbank üzerinden 5000 TL'ye kadar başvuru yapmak istiyorsanız bankanın uygulamış olduğu kredi politikalarına uyan bir müşteri olmanız gerekiyor. 18 yaşından büyük ve TC vatandaşı olan kişiler sms kredi başvurusu yaparak hemen ne kadar bu banka üzerinden kredi aldığını görebilir. Ayrıca banka faiz oranlarını da gelen mesajda gösterilir. Sms kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alan kişilerin cep telefonlarına 5 dakika içerisinde Kredi sonucu onaylı mesaj olarak gönderilecektir. Gelen bu mesaj ile birlikte en yakın banka şubesine giderek kredinizi kullanabilirsiniz.

Başvuru yapmak için; TC kimlik numaranızı 5030 numarasına gönderin. Resmi internet sitesi üzerinden de Finansbank müşterilerine Kredi imkanı sağlıyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 5000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde onay almak istiyorlarsa resmi internet sitelerine girerek buradan kredi başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekmektedir. Kredi başvuru formunu doldurduktan sonra banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek ve bu sonuca göre hemen aynı gün içerisinde Kredi kullandıracaktır.

QNB Finansbank sigortalı olarak çalışan kişileri ayrı bir kredi kampanyası yapıyor. En az 6 aydır aynı işyerinde sigortalı olarak çalışıyorsanız banka üzerinden düşük faiz oranları ile kredi kullanabilirsiniz. 100.000 TL'ye kadar verilecek olan bu krediler de ilk taksit ödemesinde dilerseniz 3 ay erteleme yapma imkanı da bulunmaktadır. Bankaların güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız resmi internet sitesine girebilir veya size yakın olan bir banka şubesine giderek hem kampanya detaylarını öğrenebilir hem de hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.