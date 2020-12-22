Ziraat’ten Esnafa Dikkat Çeken Kredi Teklifi

Vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan kredi kampanyaları oldukça ilgi görüyor. Vatandaşlarımız için artık kredi çekmek zorunluluk haline gelmiştir. Bunun sebebi ise korona virüs ile birlikte ekonomik anlamda pek çok sıkıntının bir araya gelmesidir. Vatandaşlarımız korona virüs ile birlikte bir araya gelen sıkıntılar ile mücadele etmeye çalışıyor. Her kesimden vatandaşımız korona virüsten olumsuz etkilenirken bazı kesimden vatandaşlarımız bu ekonomik sıkıntılardan daha çok etkilenmişlerdir. En çok etkilenen kesim arasında esnaf vatandaşlarımız vardır. Esnaf vatandaşlarımız kendilerini idare etmekte korona virüs uzadıkça zorlanmaktadırlar. Esnaf vatandaşlarımız birden fazla ekonomik problem ile mücadele etmeye çalışırken korona virüs süreci de beklenmedik bir şekilde uzamaya devam ediyor. Bunun için de vatandaşlarımız için kredi çekmek artık bir ihtiyaç haline gelmiştir.

ESNAF KREDİSİ İÇİN SİZ DE HEMEN BAŞVURUN!

Vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan kredi başvuruları başlamıştır. Bu zor korona virüs günlerinde vatandaşlarımız için bankalarımız her daim bir destek kaynağı olmuştur. Korona virüsün başladığı günlerden itibaren vatandaşlarımız ekonomik anlamda oldukça sıkıntıya düşmüştür. Bununla birlikte de tek çareyi kredi çekmekte bulmuşlardır. Bununla birlikte de vatandaşlarımız düşük faizli kredi imkânlarını kullanmışlardır. Pek çok insan kredi faiz imkânlarını kullanırken pek çoğu da bu fırsatlardan yararlanamamıştır. Özellikle yararlanamayan vatandaşlarımız tarafından kredi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Vatandaşlarımız bu kredi imkânlarından kaçırmadan faydalanmak istiyorlar.

Korona virüs sürecinin uzaması ile birlikte de özellikle esnaf vatandaşlarımız ekonomik anlamda çöküntüye uğramışlardır. Her ne kadar vatandaşlarımız kendilerini ekonomik sıkıntılarla kendi imkânlarıyla mücadele etmeye çalışsalar da vatandaşlarımız için korona virüs süreci uzadıkça kendi imkânları yeterli olmayıp kredi çekmek durumunda kalıyorlar. Bunu da göz önünde bulunduran Ziraat Bankası esnaf vatandaşlarımız için yüzde 0,84 faizli kredi imkânları sunuyor. Vatandaşlarımız için isteğe bağlı olarak 3 aya kadar erteleme seçenekleri de sunuluyor. Bunun yanında vatandaşlarımız için kişiye özel ödeme seçenekleri de sunuluyor. Siz de hemen başvurun.

KREDİYE BAŞVURMAK İÇİN HANGİ ŞARTLARI SAĞLAMAK GEREKİYOR?

Vatandaşlarımızın Ziraat Bankası kredi fırsatlarından yararlanması için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. 18 yaşını doldurmuş olması ve bir işletme sahibi olması gerekiyor. Bir işletme sahibi olan ve bunun belgelerle kanıtlayan Ziraat Bankası müşterisi olan vatandaşlarımız bu kredi kampanyalarından yararlanabilecekler. Kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın bu kredi kampanyasına hemen başvuru yapması gerekmektedir. Kredi ihtiyacı olan esnaf vatandaşlarımız siz de hemen başvuru yapın!

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?

Esnaf vatandaşlarımız için Ziraat Bankası tarafından sunulan kredi imkânlarına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar sırada bekliyor. Bununla birlikte de esnaf vatandaşlarımız tarafından başvurunun nasıl yapılacağı oldukça merak konusudur. Esnaf olan ve bir işletme sahibi olan vatandaşlarımız bunu belgeledikleri evraklar ve kimlik kartları ile birlikte en yakın Ziraat Bankasını ziyaret edebilir ve başvuru yapabilirler.