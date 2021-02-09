Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Akbank, QNB kredi çekenlere ve kredi kartı olanlara güzel haber!

Son günlerde Kamu bankalarının kredi çeken vatandaşlarla arası iyidi! Bunun en büyük sebebi kredi erteleme talepleriydi. Bir çok bankanında kredi erteleme işlerinden faizsiz kredi ertelemeni mümkün kılınıyordu. Ancak haberlere ne kadar düşse de vatandaşın en çok canını sıkan cevapsız çağrılar! Kredi ve Kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşları hayattan soğutan bankalar için flaş karar geldi! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Akbank, QNB Finansbank kredi ve kredi kartı kullanan vatandaşlar için güzel haber geldi!

Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Akbank, QNB Finansbank yapmayacak!

Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Akbank, QNB Finansbank gibi bankalardan kredi ve kredi kartı kullanıp ödeyemeyen vatandaşlar için aranma duracak! Kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyenler için 30 gün içerisinde ödeyemeyenler telefon ile aranıyordu! Ancak bugün itibariyle Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Akbank, QNB Finansbank kredi ve kredi kartları borçları için aramayacak. Direk olarak BDDK gelen kararla birlikte kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşlar aramayacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı özel isteği!

İlk olarak Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Akbank, QNB Finansbank üzerinden yapılacak aranmama tüm bankalara da tavsiye edilecek! Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılının ilk ayında tüm vatandaşların tek şikayeti kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşları ısrarlar arayan bankalar olmuştu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yakın temasta olduğu Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Akbank, QNB Finansbank özel istekte bulundu! Normal dönemden bile 3 kat fazla aranma vatandaşları çileden çıkartıyordu. Konuyla ilgili ilk adım atıldı!

90 gün sonra aranabillir!

Bankalardan otomatik 3 ay erteleme geldi diyebiliriz! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Akbank, QNB Finansbank gibi bankalar 30 gün vatandaşları aramayacak ancak 90 gün sonunda arayabilecek! Ayrıca Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Akbank, QNB Finansbank 30 gün ödemeye yapmayan vatandaşlara bir mesaj atma hakkı bulunuyor! Borcunuzu hatırlamak için SMS alabileceksiniz!

Kredi erteleme de yapacaklar!

Tüm Türkiye ve Dünya'yı etkisi altına alan Pandemi şartları ve döneminde Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Akbank, QNB Finansbank kredi erteleme de yapıyorlar! 3 ay ödemesiz yeni kredi ve kredi kartı başvuruları bu bankalar üzerinden devam ediyor!