Ziraat'ten Düşük Faizli Taşıt Kredisi

Koranavirüs süresince çoğu kişi toplu taşımaya binmemek adına, araç aldı. Araba alırken taşıt kredisi kullanmak isteyen vatandaşlarda bir güzel haber de Ziraat Bankası'ndan geldi, bu zorlu süreçte gerek taşıt gerek ihtiyaç gerekse konut kredisinde vatandaşın yanında olan Ziraat bu sefer de taşıt kredisi için adam attı.

Kamu bankası olan Ziraat Bankası tarafından paylaşılan yeni kredi kampanyası taşıt alacak vatandaşlara hitap ediyor. Taşıt kredisi faiz oranının yüzde 0.49 olduğunu öğrenen vatandaşlar adeta kredi başvurusu için birbirleriyle yarıştı. Bu yeni taşıt kredisi kampanyasında binlerce araba almak isteyen vatandaşın faydalanabileceği öngörülüyor. Düşük faiz oranları ise vatandaşları oldukça cezbetti. Yapılan açıklamaya göre taşıt kredisi başvurusunda diğer başvurular aynı özellikleri taşıyacak. Alo kredi destek hattından, Ziraat Bankası şubelerinden, mobil bankacılıktan ve internet bankacılığından, ve ATM'ler olmak üzere vatandaşa sorunsuz bir hizmet sunacak.

Ziraat Bankası tarafından verilen bu kredinin en önemli özelliği ise arabanın anlaşmalı olan firmalardan alınması gerektiğidir. Ziraat Bankası taşıt kredisi başvurusu için isteyeceği belgeleri net bir şekilde henüz yayımlamadı, ancak bilinen bazı belgeler ise şu şekilde;

Nüfus cüzdanı veya üzerinde t.c. kimlik numarası olan pasaport

Kredi kullanacak kişiye ait gelir belgesi

Kredi kullanırken istenilen temel belgeler arasındadır.

Ziraat Bankası dört farklı Kredi seçeneği ile vatandaşın karşısına çıkıyor ve vatandaşın bütçesini sarsmadan araba almak isteyen vatandaşları araç sahibi yapmayı hedefliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre ise ikinci el araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için ise farklı kredi seçeneklerinin sunulacağını belirttiler.

Ziraat Bankası tarafından yeni kredi kampanyasına alınan kredileri kullanmanız için 8 farklı araç firması ile anlaşıldı dev markaların olduğu, BMW Ford gibi devlerim bulunduğu 8 firmadan istediğiniz aracı bu kredi ile satın alabilirsiniz.