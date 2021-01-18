Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, Denizbank, Akbank, HSBC Açıkladı

Covid-19 salgınında ülkemizde meydana gelen vaka artışlarından dolayı bankalar birçok tedbir almış Ben Mesai saatlerinde ki güncel durumları aktarmışlardır. 2021 yılın gelmesiyle beraber güzel haberler de gelmeye başladı. Yeni yıla birlikte bankalar Tekrardan normal çalışma saatlerine Döndüğünü açıkladı. Şubeye gidip işlem yapmak isteyen kişiler bankaların fark edecek kadar açık olduğu sorusunun yanıtını aradı. İşte banka çalışma saatleri…

Ziraat Bankası çalışma saatleri

Ziraat Bankası twitter hesabından resmi çalışma saatlerini duyurdu. 2020 8 Aralık itibari ile sabah saat 9.00 - 12.30 ila 13.30-16.00 saatlerinde çalışacağını müşterilerine duyurdu

VakıfBank çalışma saatleri

Vakıfbank resmi Twitter hesabından şubelerindeki çalışma saatlerinin 10 Aralık 2020 tarihinde değişim sağlayacağını duyurdu. Banka kendi bünyesinde yaptığı açıklamayla covid-19 tedbirleri kapsamında eski çalışma sisteminize tekrar döneceğiz sabah saat 9.30-12.30 ve 13.30-16.00 olarak devam edeceğiz. Bunların yanı sıra şubeye vermek istemeyen müşterilerimiz için Vakıfbank mobil gerçekleştireceğiniz bütün işlemleri açıktır. İnternet şubemizi 7 gün 24 saat kullanabilir ATM’lerimizden de 7/24 para çekebilir diğer işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Albaraka Türk Bankası çalışma saatleri

Albaraka Türk yaptığı duyuruda 17.11.2020 tarihinden itibaren vaka sayılarında artış olmadığı sürece ve devlet tarafından yeni bir yaptırım gelmediği sürece şubelerine açık tutacağını durdu.

Garanti bbva Bankası çalışma saatleri

Garanti Bankası daha önce yaptığı duyuru ile müşterilerine şube çalışma saatlerinin değiştiğine duyurmuştu. Yapacakları işlemleri Bonus Flash uygulamasından ya da garanti Bbva uygulamasından yapabileceklerini iletmişti. Garanti Bankası 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren Sabah 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatleri aralığında çalışacaklarını belirtti. Bu konu ile bankadan tekrar bir açıklama geldi 11 Ocak 2021 tarihi Pazartesi günü itibariyle Normal çalışma saatlerine döneceğini açıkladı. Bankalar şubeler içinde birçok tedbir almakla beraber Şubede işlem yapacak kişi sayılarında en aza indirdi.

Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri

Denizbank çalışma saatleri

Yapı Kredi kullandığı sosyal medya hesabından koronavirüs süreci içerisinde çalışmalarına nasıl devam edeceğini duyurdu. Banka bu duyuruda 12 Ocak 2021 salı gününden itibaren şubelerinde tekrardan hizmete döneceğini açıkladı. Banka Tedbiri elden bırakmayacağını son derece titizlikle işlemlere devam edeceğini söyledi.

DenizBank Kendi resmi internet sitesinden 14 Ocak 2021 tarihi ile şubelerinde çalışmaya döneceklerini açıkladı. Şube saatlerinin 9'da başlayacağını belirtti. Şubelerde özel tedbirler alınacağını ve şubeye hizmet almaya gelen müşterilerin son derece izole ortamlarda işlem yapacağını belirtti.

HSBC çalışma saatleri

İnternet sitesinden bankaların bir tanesi de Hsbc bankasıdır. İnternet sitesinden duyurduğu açıklamaya göre 18 Ocak Pazartesi günü şubelerini hizmete açacaklarını duyurdu. Müşterilerine ziyaret kapılarının açık olacağının ardından Son derece titizlik ile Devam edeceğini açıkladı.

Türkiye Ekonomi Bankası çalışma saatleri

Türkiye Ekonomi Bankası yaptığı değişiklikler ile çalışma saatlerinde farklılığa gittiler. 14 Ocak 2021 tarihi ile eski sistemlerine döndüklerini ve hafta içi her gün çalışacaklarını duyurdu.

ING Bankası çalışma saatleri

ING Bank'ta diğer bankalar gibi covid-19 salgını kapsamında çalışma saatlerinde değişikliğe gitmişti ve bu saatleri internet sitesinden müşterilere bilgilendirilmiştir. Banka 2021 yılının gelmesi ile beraber 12 Ocak itibaren şubelerinde hizmet vereceğini açıkladı.

Tedbirler konusunda son derece dikkatli olacaklarını şubelerde aynı anda işle yapacak müşteri sayısını azaltacaklarını önemle duyurdu.