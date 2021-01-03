Ziraat Bankası’ndan Vatandaşa Devasa Kredi Kampanyası! Ziraat Bankası’na Başvuran Vatandaş 12 Ay Ödemesiz Kredi Kullanabiliyor

Ziraat Bankası’ndan yapılan son açıklama ile birlikte vatandaşa büyük bir rahatlık sağlayacak yeni kredi kampanyasını duyurdu. Ziraat Bankası 2 yıl geri ödemesiz kredi kampanyası ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Pandemi sürecinde maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşa büyük bir rahatlık sağlayacak Ziraat Bankası kredi kampanyası ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde!

Ziraat Bankası’ndan vatandaşa müjdeli haber geldi. Vatandaş Ziraat Bankası’na başvuruda bulunarak tam 2 yıl geri ödemesiz kredi çekebilecek. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre esnek ödeme seçenekli ve düşük faizli kredi kampanyası düzenlendi. Ziraat Bankası kredi kampanyasına göre vatandaşlar 5 yıl vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası Yeni Kredi Kampanyasının Detayları

Ziraat Bankası, 2020 Mart ayı ile birlikte Türkiye’de de görülmeye başlanan korona virüs salgını süreci boyunca vatandaşa en çok yardımcı olan kamu bankası oldu. Sunduğu uzun vadeli, uzun geri ödememe süreleri ve çok düşük faiz oranı gibi uygun koşullara sahip kredi kampanyaları ile vatandaşa ekonomik olarak rahat bir nefes aldırmıştı. 2020 sona ererken Ziraat Bankası 4 farklı yeni kredi kampanyası düzenlemeye başladı. Bu kredi kampanyaları ileverecek. Ziraat Bankası’nın sunduğu 2 yıl ödemesiz kredi kampanyasında vatandaşlar “İleri”, “Verimli”, “Milli” ve “Endüstri” şeklindeki 4 farklı seçenekten birisini seçiyor.

Ziraat Bankası’nın bu 4 farklı seçeneği oluşturan kredileri farklı kredi limitleri ve vade seçeneklerine sahip. Böylelikle vatandaşlar hem ihtiyaçlarına hem de geri ödeme koşullarına göre kendisi için en uygun olan krediyi kullanabiliyor.

150 Bin TL’ye Kadar Ziraat Bankası Kredisi Çekilebilecek

Ziraat Bankası 2 yıl geri ödemesiz kredi kapsamında 10 bin TL’den 150 bin TL’ye kadar kredi sunuyor. 4 farklı kredi limiti ve vade sayısına sahip olan kredi paketlerinden birisini seçerek, Ziraat Bankası’na başvuru yapılabiliyor.

Ziraat Bankası iki yıl ödemesiz kredi kampanyasından yararlanmak için aranan şartlarda belli oldu. Bu kredileri kullanmak isteyen vatandaşların mutlaka ihracat sektöründe faaliyet gösteriyor olması gerekiyor.