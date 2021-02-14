Ziraat Bankasından Hesabı olan herkese müjde! 2500 TL ve Üzerinde 200 TL Verilecek!

Bunun yanı sıra;

Ekonomik etkinlikler,

Vatandaşların sıkıntıları gibi durumlara göre de banka kampanya sunumları değişim gösterebilmektedir.

Bankanın son yayımladığı kampanyalarda bildirimlerde de değişime gidilmiştir. Bilindiği üzere bankada hesabı olanlar iletişim bilgileri öncelikli olarak alınmaktadır. Sunumu yeni olarak gerçekleştirilen kampanyalar da banka müşterilerine SMS olarak gönderilmektedir.

Ziraat Bankası Hesabı Olanlara Müjdeli Haber

Ziraat Bankası kartı ya da kartları nakit yerine kullanılabilmektedir. Zaten özellikle online alışverişlerde vatandaşların büyük bir bölümü banka kartı kullanımını tercih etmektedir. Artık fiziki alışverişlerde de nakit kullananların sayısında azalma yaşanmaktadır. Olası hırsızlık durumlarına karşın vatandaşlar nakit taşımak istememektedir. Ziraat Bankası tarafından gelen kampanya da kartları üzerinden alışveriş yapanlara özeldir.

Kısa mesaj üzerinden bildirimi gerçekleştirilen haberlerde bankanın yeni indirimlere imza atacağı vurgulamaktadır. Bu sayede alışverişlerinde Ziraat Kart kullananlar ciddi indirimleri elde edebilmektedir. Bankanın son kampanyası 2500 TL ya da daha üzerinde alışveriş yapan müşterilerinin yüzünü güldürecektir. Çünkü bu kapsama giren müşteriler bankadan 200 TL değerinde indirim kazanmış olmaktadır.

2500 TL ve Üzerine 200 TL!

Belli alışveriş miktarlarından sonra indirim,

Belirlenen alışveriş miktarlarından sonra nakit para temin edebilmektedir.

Merak edenler içinavantajları tek bir kampanyadan oluşmamaktadır. Banka kartlarını aktif olarak kullanan müşterilerin aldıkları farklı mesajlar da bu durumu göstermektedir. Bireyler;

İki ana kampanya aktif şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle 2500 TL ve üzerindeki alışverişlerde geçerli olan indirim rağbet görmektedir. Bankanın burada ana amacının ekonomide istikrara katkıda bulunmak olduğu bilinmektedir. bu neden yüzünden kısa süre içerisinde yeni kampanyaların gelme olasılığı yüksektir. Yeni kampanya sunumlarının gerçekleştirilmesi halinde bildirimler yine kısa mesaj olarak gönderilecektir. Mesajlarda kampanya geçerlilik sürelerine de yer verilmektedir.

Ziraat Bankası’ndan İndirim Avantajı!

Ziraat Bankası indirim kampanyası her 2500 tL ve üzerinde olan alışveriş için geçerli değildir. Kampanya ayrıntılarında alışverişlere sınırlama getirildiği görülmektedir. Bu da daha çok evleneceklere, evlerini yenileyecek olanlara artı puan kazandırmaktadır. Çünkü kampanyanın geçerli olduğu ana markalar;

Arçelik,

Beko şeklindedir.

Kampanya katılımı gerçekleştirebilmek için gerekli olan şartlar da yine banka tarafından açıklanmıştır. Öncelikle alışverişlerin fiziki olarak yapılmasına gereksinim duyulmamaktadır. Hem Arçelik hem de Beko remi internet siteleri üzerinden satış yapmaktadır. Kişilerin resmi internet sitelerinden yapacakları her 2500 TL ve üzerindeki alışveriş için 200 TL indirim kazanacaklarının altı çizilmektedir. Bu sayede salgın döneminde ciddi karlı alışverişlere imza atılmış olunacaktır.

Ziraat Bankası Alternatif Kampanyalara İmza Atıyor

Ziraat Bankası 200 TL indirim sağlamış olduğu kampanyada son katılım tarihini de belirtmiştir. Kampanya kapsamında alışveriş yaparak indirim kazanmak isteyenlerin 15 Şubat 2021 tarihine kadar alışverişlerini gerçekleştirmeleri istenmektedir. Tarih konusunda bankanın herhangi bir esneklik sağlaması beklenmemektedir. Kampanyaya doğrudan alışveriş yapanlar da dahil edilmeyecektir. Resmi internet sitelerinden alışverişlerde 200 TL indirim için;

BEKO,

ARÇELİK yazılarak 4757’ye kısa mesaj gönderilmesi gerekmektedir.

Kısa mesaj hangi mağazadan alışveriş yapılacaksa ona göre gönderilmelidir. Kart kullanıcılarının kampanya katılımı için Bankkart Mobil uygulaması aracılığı ile hareket etmeleri de mümkündür. ücretsiz olarak indirilebilen mobil uygulama üzerinden kart bilgilerinin güncellenmesi de gerçekleştirilebilmektedir. Uygulama şubeye gidilmesine gerek kalmadan pek çok işlemi halledebilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 00:22