Ziraat Bankası'ndan emeklilere 100 bin TL konut kredisi imkanı!

Ziraat Bankası'ndan emeklilere müjdeli haber gelerek uygun faiz oranı ile konut kredisi verileceği açıklandı. Özellikle Koronavirüs salgınından sonra Ziraat Bankası çeşitli kredi kampanyaları düzenleyerek bu zor zamanlarda vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Ziraat Bankası emekliler için uygun faiz oranlı konut kredisi yayınladı. Yayınlanan kredi faiz oranının birçok bankaya göre oldukça düşük olduğu görülüyor. Son zamanlarda faiz artırımı nedeni ile yükselen kredi faiz oranlarından ötürü kredi çekmek nerdeyse imkansız hale gelmişti. Geri ödemesindeki faiz yükü nedeni ile birçok emeklİ bankaların yolunu unutmuştu. Bu nedenle bu kredi faiz oranı emeklilere ilaç gibi geldi . Binlerce emekli vatandaş ev sahibi olabilecek.

Ziraat Bankası tarafından emekli olan vatandaşlara verilecek olan konut kredisinde vade 120 aya kadar da çıkıyor. Böylelikle ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek. En çok merak edilen ise kredi faiz oranının ne kadar olduğudur. Peki kredi faiz oranı ne kadar?

Kredi faiz oranı alınacak olan evin sıfır veya ikinci el olmasına göre değişiklik gösteriyor. Sıfır alınacak ev için kredi faiz oranı 1,47 iken ikinci el bir ev için ise 1,52 olarak belirlendi. Ayrıca emekliler alacakları evin ekspertiz değerinin yüzde 90’ına kadar kredi kullanabileceklerdir.

Sizler için 100.000 TL'lik konut kredisi kullanıldığında ödeme planını derledik. İşte 100.000 TL ve 120 ay vadeli örnek ödeme tablosu şu şekilde:

100.000 TL örnek ödeme tablosu

Sıfır ev için 100.00 TL kredi kullanımında; faiz oranı 1.47 , vade 120 ay, aylık ödeme 1.779 TL ve kredi tahsis ücreti 500 TL'dir.

İkinci el ev için 100.000 TL konut kredisi kullanımda ise faiz oranı 1.52 , vade 120 ay, aylık ödeme 1.817 TL ve kredi tahsis ücreti 500 TL'dir.

Kredi kullanmak isteyen emekli vatandaşların maaş müşterisi olması gerekmektedir. Konut kredisine dair detaylar için Ziraat Bankası şubelerini veya resmi sitesini ziyaret ediniz.





Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 22:39