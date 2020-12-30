Ziraat Bankasında Yılın Son Gününe Özel Rekor Kıran Uygun Faizli Kredi

Günümüzde yaşanan gelişmeler eski zamanlarda lüks olarak gösterilen sistemleri bir gereklilik haline getirmiştir. Özellikle büyükşehirlerde özel araç sahibi olmak da bu alanda incelenen konulardan biridir. Çünkü bir yerden bir yere kısa sürede gidebilmek ancak özel araçlarla mümkün olmaktadır. Fakat maddi sıkıntılar yüzünden özel araç temini herkes açısından mümkün değildir. Ziraat Bankası bu konuya taşıt kredisi avantajlarını genişleterek çare olmaya çalışmaktadır.

Bankanın hali hazırda uzun süreden bu yana devam ettirdiği taşıt kredisi kampanyaları zaten bulunmaktadır. Fakat sadece aralık ayı için geçerli olan yeni bir kampanya bulunduğunun da altı çizilmektedir. Böylelikle kampanyaya dahil olan vatandaşlar sadece %0,85 faiz oranı üzerinden kredi çekebileceklerdir.

Ziraat Bankası 0,85 Faizli Taşıt Kredisi

Taşıt kredileri sayesinde;

Eksik olan nakit ihtiyacının kapatılması,

İstenen araçların temin edilmesi,

Daha yüksek modeldeki araçların satın alınması gibi artılar elde edilebilmektedir.

Orta halli bir ailenin biriktirme yolu ile bir araç sahibi olabilmesi uzun yıllar alabilmektedir. Hatta birikimler çoğunlukla farklı harcamalara kaydırıldığı için bu durum imkânsız olarak da nitelendirilebilmektedir. Ziraat Bankası taşıt kredisi sayesinde bir araç alma hayali olan herkesi teşvik etmektedir. Üstelik temin edilen taşıt kredisinde araçların sıfır ya da ikinci el olması arasında bir fark da bulunmamaktadır.

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Hakkında

Normal şartlar altında sunumu gerçekleştirilen taşıt kredilerinde araç modellerinde ve türlerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak Ziraat Bankası 0,85 faizli taşıt kredisi için bu durum geçerli değildir. Çünkü bu kampanya belli şartları sağlayan banka müşterileri için geliştirilmiştir. Krediyi kullanmak isteyenler;

Yerli araç,

Ticari araç temel şartlarını sağlamak zorundadır.

Ziraat Bankası Taşıt Kredi Başvuruları

Yukarıca açıklanmış olan iki temel şartın sağlanmaması durumlarında vatandaşların bu krediden istifade etmeleri mümkün değildir. Resmi internet sitesi aracılığı ile gerçekleştirilmiş olan duyuruda başka bir farklılık göze çarpmamıştır. Bu neden yüzünden gerek ödeme koşulları olsun gerekse başvuru sistemleri olsun diğer kredilerle aynı şekilde ilerlemektedir.

Vatandaşların sıfır, yerli ve ticari araç alımları için Ziraat Bankası’nın bu özel kredisine başvurmaları mümkündür. Peki başvurular ne şekilde gerçekleştirilmektedir? Bilindiği üzere banka kredi başvurularında;

Mobil bankacılık,

Telefon bankacılığı,

İnternet bankacılığı sistemlerinin tamamını geçerli yöntemler olarak kabul etmektedir.

Ziraat Bankası taşıt kredisi başvuruları için alternatif yöntemler bulunmasına karşın vatandaşlar genellikle şubelere gitmeyi seçmektedir. Herhangi bir Ziraat Bankası şubesine gidilerek de kolay bir şekilde başvuru iletimi gerçekleştirilmesi mümkündür. Bunun için bireysel müşteri temsilcileri ile görüşme sağlanması gerekmektedir.

Bankanın bireysel müşteri temsilcileri aynı zamanda kredi hakkında merak edilen sorulara da yanıt vermektedir. Aynı şekilde ödeme planları, ek taksit uygulamaları hakkında da veri toplanması mümkündür. Bu sayede kimlik belgeleri ile şubeye giden vatandaşlar kısa süre içerisinde başvurularını iletmiş olmaktadır.

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Hesaplama

Günümüzde online sistemler sayesinde pek çok farklı alanda avantaj sağlanması mümkün olmaktadır. Kredi hesaplama araçları da bunlardan biridir. Bankaların kredi faiz oranlarını açıklamalarının hemen ardından online hesaplama aracıları güncellenmiştir. Bu da net tutarların otomatik olarak hesaplanmasını sağlamaktadır.

Ziraat Bankası taşıt kredisi hesaplama aracılarının net veriler vermesi kullanıcılara bağlıdır. Siz de şubeye gitmeden sonuç alabilmek için öncelikle gerekli olan anapara tutarını girerek işe başlamalısınız. Araçta daha sonrasında vade gibi bilgiler istenmektedir. Tüm bilgileri doğru girerek hesaplama tuşuna basanların birkaç saniye içerisinde ödemeleri istenen tutarı ekranlarına getirmeleri mümkün olmaktadır.