Ziraat Bankası ve VakıfBank 125.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası başladı

Ziraat Bankası ve Vakıfbank son günlerde güncel kredi kampanyaları ile birlikte müşterileri umut olmaya devam ediyor. Sizlerde eğer bir kredi kullanmak istiyorsanız, 125 bin TL'ye kadar sadece kimliğinizi vererek Ziraat Bankası VakıfBank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde 125.000 TL onay almanız ile beraber banka sizin diğer bankadaki olan tüm kredi kartı ve kredi borçlarını da kapatmak isteyecektir. Bu şekilde Kredi başvurunuz yapabiliyorsunuz. Ziraat Bankası ve Vakıfbank kamu Bankası olmasından dolayı müşterilerin de düzenli bir geliri olması durumunda kredi onayı vermektedir. Özellikle emekli olan kişilerin emekli maaşlarını bankalara taşımaları durumunda kredi notu düşük olsa bile onay alacaklarını söyleyebiliriz. Banka size verdiği yüksek limitli krediler de diğer banka borçlarınızı kapatma karşılığında onay verecek. Bu yüzden borç kapatma kredisi ve ihtiyaç kredisi aynı anda verilmektedir. Şimdi size bu iki bankadan nasıl kredi başvurusu yapabilirsiniz bu konu hakkında bilgiler verelim.

Ziraat Bankası 125.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank 125 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 125 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Banka şubelerine giderek kredi başvurusu yapacak olan kişiler aynı gün içerisinde kredi sonucunu alacaktır. Ziraat Bankası üzerinden 125 bin TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli ve toplamda 36 ay vadeli olmak üzere kredilerinizi kullanabileceğiniz bir kredi kampanyası vardır. Çalışan kişilerin en az 6 aylık sigortanızın olması durumunda Kredi başvurunuz onaylanacaktır. Emekli olan müşterilerin ise emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları durumunda 125.000 TL ihtiyaç kredisi alabileceğini söyleyebiliriz. Üstelik daha önce bankadan bir kredi kullandıysanız internet bankacılığını kullanarak da kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.

Vakıfbank üzerinden 125 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 36 ay vadeye kadar bu işlemleri hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Size en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusu için formu doldurabilirsiniz. Kimlik gelir belgesi ve ikamet belgenizi bankaya götürerek 125 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Sigortalı olarak çalışan bir müşterinin son çalıştığı iş yerinde 6 ay toplamda ise 12 aylık sigortası olması durumunda kredi onayı alacaktır. Kredi sonucu uygun olan kişilerin Vakıfbank üzerinden ödeme tablosu oluşturacağız zaman 3 aylık erteleme ile alacağı bu krediler dedilerse aydan aya veya 3 aydan 3 aya ödemede yapabiliyor. Ayrıca artan ve azalan taksit ödemeleri de yapmanız mümkündür.