Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tüm vatandaşlara müjde! 3 Bin 5 Bin 10 Bin 6 Ay Geri Ödemesiz Kredi!

Bankaların kredi olanakları uzun zamandan bu yana vatandaşların lehine hazırlanmaktadır. Ancak salgından sonra bu durum hızlı bir şekilde değişmiştir. Zira olanaklar daha da genişletilerek sunulmaya başlanmıştır. Çünkü salgının yayılmasına engel olması için hazırlanan önlemler otomatik olarak ekonominin kötüye gitmesine neden olmuştur. İnsanlar salgının iş kollarını etkileme durumlarına göre;

Fatura ödemelerinde,

Kira giderlerini karşılamada,

Eğitim masraflarını gidermede,

Günlük geçimlerini sağlamada sıkıntı çekmeye başlamışlardır.

Yaşanan ekonomik sıkıntılar çerçevesinde bankalar, devlet destekli olarak kredi tanımlamalarına merhaba demişlerdir.

Devlet Destekli Kredi Paketleri Açıklandı

Devlet destekli olarak verilen krediler ilk olarak kamu bankalarında kendini göstermiştir. Kamu banka kredileri komisyon toplantılarından sonra gerçekleştirilen açıklamalarla birlikte vatandaşlara duyurulmuştur. Bu bağlamda kredi ihtiyacı olanlar;

Vakıfbank,

Ziraat Bankası,

Halkbank üzerinden avantajlı kredilerine sahip olabilmektedir.

Kredi ihtiyacı olan kişi sayısı oldukça fazladır. Buna karşın herkesin gereksinim duyduğu nakit miktarı birbiri ile aynı değildir. Bundan kaynaklı olarak bankalarda tanımlanan krediler alternatif rakamları içermektedir. İsmi verilen kamu bankalarının resmi internet sitelerinde acil ihtiyaç kredisi kapsamında;

3 bin TL,

5 bin TL,

7 bin 500 TL,

10 bin TL olmak üzere dört farklı kredi kalemi yer almaktadır.

Vakıfbank 6 Ay Geri Ödemesiz Kredi Paketi

36 aya kadar uzayan vade,

6 aya kadar geri ödeme şartı bulunmaması,

0,49 faiz oranları olarak devam etmektedir.

nde paket ihtiyaç sahiplerinin temin edebileceği şekilde hazırlanmıştır. Bu kapsamda diğer bankalarda da kendini gösterecek olan gelir şartı aranmaktadır. Zira avantajlardan ancak aylık hane geliri 5000 TL altında olanlar istifade edebileceklerdir. Kredide yer alan özellikler ise;

Vatandaşlar banka kredisini temin edebilmek için başvurularını şubelerden gerçekleştirebilmektedir. Gerek salgın yüzünden gerekse farklı nedenlerden şubelere gitmek istemeyenler de kredi başvurularını yapabilmektedir. Bunun için mobil bankacılık işlemlerinin de internet bankacılığının da kullanımı mümkündür.

Ziraat Bankası 6 Ay Geri Ödemesiz Kredi Paketi

Resmi internet sitesi Ziraat Bankası geri ödemesiz kredi paketi hakkında merak edilen sorulara yanıt olmaktadır. Bu kapsamda kredinin kamu bankalarının tamamında aynı şekilde verildiği sonuçları gelmektedir. Vatandaşlar hızlı hareket etmek adına hangi bankada hesapları varsa o bankada karar kılabilmektedir. Zira hesap bulunan bankadaki kredi işlemleri tamamen uzaktan halledilebilmektedir. Başvuru yapmak isteyenler;

Ziraat Mobil,

Ziraat İnternet Bankacığı,

Ziraat Bankası şubeleri aracılığı ile işlemlerini tamamlayabilmektedir.

Başvuruların bitmesi ile inceleme süresi arasında oldukça kısa bir süre bulunmaktadır. Kredi onayı alanlar hangi miktara başvurmuş ise ona göre bir ödeme planına sahip olmaktadır. Kredi ödeme planının müşteri tarafından da onaylanmasından sonra çekilmek istenen miktarlar hesaplara aktarılmaktadır.

Halkbank 6 Ay Geri Ödemesiz Kredi Paketi

Pandeminin ekonomik etkilerinin hafiflemesi için Halkbank ihtiyaç kredisi paketleri de rahat bir şekilde kullanılabilmektedir. Bankanın ihtiyaç kredisi kapsamında piyasaya ciddi miktarda nakit sunacağı bilinmektedir. Bu durum piyasada meydana gelen durgunluk sorununun giderilmesi açısından önemlidir. Kredi özellikleri diğer kamu bankaları ile benzerdir. Kredi şartları ise;

Kişilerin on sekiz yaşın üzerinde olması,

Hane aylık gelirinin 5000 TL altında olması temelinden oluşmaktadır.

Ek şartlar bankaya göre değişim gösterebilmektedir. Bu yüzden kredi hangi bankadan çekilecekse o bankanın resmi internet sitesindeki şartlara göz atılmalıdır. Kredi şartları ve çekim sistemi hakkında şubelerden bilgi alımı da mümkündür. Ya da doğrudan çağrı merkezleri ile iletişime geçilmelidir.