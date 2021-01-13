Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan 100 bin ve 125 bin TL İhtiyaç Kredisi

Pandemi sürecinin olumsuz etkileriyle ekonomik gelir dengesi bozulan vatandaşlarımız bankaların yolunu tuttu. Kamu bankalar yaz aylarında uyguladığı düşük faizli kredi politikaları sonrasında faiz oranlarını yükseltmişti. Yeni yılla birlikte 2021 kampanyaları düzenlenmeye devam ediyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank müşterilerine özel 20 bin TL, 100 bin TL ve 125 bin TL olmak üzere 3 farklı kredi kampanyasını hayata geçirdi. Kampanyaların faiz oranları ise %1.59 dan başlayarak %1.75 e kadar değişiklik gösteriyor. Sizde kış aylarında acil nakit ihtiyacınız varsa bu ihtiyaç kredilerinden yararlanabilir, 36 ay vade imkanıyla rahatça ödeyebilirsiniz.

HALKBANK 100 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Halkbank yeni yılın gelmesiyle birlikte yeni kredi kampanyasını hayata geçirdi. Maaşını Halkbank'tan alanlara özel %1.69 faiz oranıyla 36 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi veriliyor.

Kampanya detaylarına göre; 525 TL kredi tahsis ücretiyle kredi kullanırsanız faiz oranı %1.69, kredi tahsis ücreti olmadan kredi kullanırsanız faiz oranı %1.74 olarak belirlenmiş durumda. Aylık ödeme tutarlarında ise düşük faiz oranıyla kredi kullanırsanız taksit tutarı 3.940,95 TL, daha yüksek faizli kredi kullanımında taksit tutarı 3.978,94 TL olarak belirlenmiştir.

Bordro24 ihtiyaç kredisi isimli kredi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlarımız Halkbank mobil uygulaması veya İnternet Bankacılığı aracılığıyla başvurularını hemen tamamlayabilirler. Ek olarak, Bordro24 kampanyası başvuruları en yakın şubeden de gerçekleştirilebilir.

ZİRAAT BANKASI 20 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Pandemi sürecinde en çok tercih edilen bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası, yeni yılda maaş müşterilerine 20 bin liraya kadar destek sunmaktadır. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvuruları için bankauygulamaktadır. Bu hesaplamaya göre aylık taksit tutarı 797,31 TL olarak hesaplanmıştır. Kredi tahsis ücreti olarak ise 100 TL bedel alınmaktadır.

Ziraat Bankası maaş müşterilerine özel konut kredisi kullanmak isteyenler için ise sıfır ve ikinci el konutlarda 100 bin liraya kadar nakit desteği sunmaktadır. Sıfır konutlar için %1.50, ikinci el konutlarda %1.65 faiz oranları uygulanır.

İlgili kredi kampanyalarına başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız aynı şekilde, Ziraat İnternet Bankacılığı, mobil uygulama ve en yakın şube aracılığıyla kredi başvurularını tamamlayabilirler.

VAKIFBANK 125 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Kamu bankaları arasında en düşük faiz oranı ve en yüksek limitli kredi veren banka Vakıfbank. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 3 bin TL - 125 bin TL tutarında 3 ay - 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor. İlgili kampanya dahilinde uygulanan faiz oranı ise %1.59 olarak belirlenmiş durumdadır. İlgili kampanyadan kamu çalışanları ve emekliler yararlanabilmektedir. Başvuru platformları diğer bankalarla aynı olup, mobil bankacılık, internet bankacılığı ve en yakın şube aracılığıyla yapılabilmektedir.

Sizde kamu bankaları üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız yukarıdaki güncel kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Emekli ve kamu çalışanları daha cazip fırsatlardan yararlanmak için çalıştığı bankayı değiştirebilir, ilgili kampanyaya dahil olabilirler.