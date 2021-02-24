Ziraat Bankası, Vakıfbank Ve Halkbank İkinci El Araba Kampanyası!

Araç fiyatlarının son dönemlerdeki hız kesmeyen yükselişi birçok insanın da araba almak istemesine rağmen alamamasına sebebiyet vermiştir. Şimdilerde ise; araba fiyatlarının düşüşe geçmesi bankaların da harekete geçmesini sağlamıştır. Yüksek fiyat yaptırımları nedeniyle araç sahibi olamayan fakat kendilerine ait bir arabası olmak isteyen insanlar, artık kamu bankaları aracılığıyla ikinci el araç kredisi çekebilecekler.

İkinci El Araç Kredisi Şartları Nelerdir?

Haberlerin hızlı bir şekilde yayılmasından sonra, uzun zamandır araba almak isteyen fakat maddi yetersizlikler sebebiyle araç satın alamayan vatandaşların ikinci el araç kredisi şartları nelerdir? Sorularını da beraberinde getirmiştir. Motosiklet taşıtları da dahil edilmek üzere herhangi bir araç almak için, kamu bankalarından kredi çekmeniz mümkün bir hale getirilmiştir. Hem kurumsal hem de bireysel olan banka müşterileri %0,82 gibi düşük bir faiz oranından yararlanarak kredi çekebilir ve araç sahibi olabilir.

Aynı zamanda kredilerin ödemeleri de 6 ay süre zarfı boyunca alınmayacak. Vadelerin ise; 60 ay süre boyunca geçerli olacağı tüm kamu bankaları tarafından açıklanan haberler arasındadır. Bu fırsatları okuyan birçok vatandaş, kolay ödeme şartlarından ötürü araç kredilerinden faydalanmak ve kendilerine ait bir mülk edinebilmek için de şimdiden gün saymaya başlamıştır.

Araç kredisi için azami limit ise; 150 bin TL olarak belirlenmiş ve tüm kamuoyuna duyurulmuştur. Ancak bu kredi tutarının kasko yabancı ve özkaynak değerinden hesaplanacağı ve yalnızca 7 yaş ve daha altı olan araçlar için geçerli olacağı da bankalar tarafından verilen bilgiler arasındadır. Siz de kamu bankalarına başvuruda bulunabilir ve yüksek vadelerle düşük faizlerde kredi çekerek araç sahibi olma şansını da elde edebilirsiniz.

Araç Kredisi Şatları nedir?

Araç kredisi şartları konusunda da bir açıklama yapan Halkbank, Ziraat bank ve Vakıfbank gibi kamu bankaları konuya ilişkin sözlerine ve kredi aşamasında vatandaşlar için uygulamayı düşündükleri yaptırımlarla ilgili neticelerine de şu şekilde devam etmişlerdir;

Hem 1. El hem de 2. El olarak alınacak bütün araç kredilerinde asgari olan özkaynak ve azami olarak belirlenen vadelerin yasal sınır çeşitleri de kredilerde eksiksiz bir şekilde uygulanacaktır.

Kredi başvurularınızı yapmak için; 5 Haziran tarihine kadar bankalara gitmeniz gerekmektedir.

Araç kredisi başvuruları kesinlikle sanal ortam ya da telefon üzerinden yapılmayacaktır. Bu nedenle bankaları ziyaret ederek müşteri temsilcileriyle yüz yüze görüşme sağlamanız gerekmektedir.

Başvuru Sonuçları Nasıl Öğreniliyor?

Başvuruların başlaması, başvuru sonuçları nasıl öğreniliyor? Tarzında olan soruları da beraberinde getirmiştir. Bankalara yapacağınız yüz yüze başvuruların ardından, yetkili kişiler kredi çekmek için uygun olup olmadığınız konusunda önemli bir değerlendirme yapmaya başlayacaklardır. Bu değerlendirme sonucunda kredi çekmek için uygun görülürseniz, müşteri temsilcisi tarafından size bilgi verilecektir. Aynı durum başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasına da geçerli olacaktır. Bankadan gelen bütün sonuç bilgileri en kısa zaman zarfında mutlaka tarafınıza bildirilecektir. Araç kredisi şartları arasında en önemli durumlardan bir tanesi ise; herhangi bir bankanın kara listesinde olmamanızdır.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 20:44