Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Faizsiz kredi verecek!

10 bin TL ya da 5 bin TL aralığında verilen bu krediler birçok kişinin pandemi sürecini biraz daha rahat atlatmasına yardım etmiştir. Bankalar üzerinden çektiğiniz kredileri ise; ilk 6 ay boyunca ödemenize gerek yoktur. Aynı zamanda çekeceğiniz krediler hakkında ödeme planlarınızı da kendiniz tasarlayabilirsiniz. Bankalar 36 aya varan bir vade imkanını müşterilerine sunmaktadır.

İhtiyaç Kredisi Şartları Nelerdir?

Bankaların faizsiz kredi imkanları, zor durumda olan birçok vatandaşa ilaç niteliğinde olmuştur. Korona virüs salgının hız kesmeyen ilerleyişi insanların işinden alı konulmasına ve ekonomik anlamda sorun yaşamasına sebeptir. Bu salgının hala devam etmesi ise; birçok vatandaşın kendini toparlayamamasına ve mevcut borçlarını ödeyememesinin en büyük nedeni haline gelmiştir. Şimdilerde ise; yalnızca çocuklu aileler için, faizsiz kredi imkanları verilmektedir.

50 bin TL gibi yüksek bir mablağı faizsiz şekilde vereceğini duyuran bankalar oldukça yoğun taleplerle karşılaşmıştır. Bunun üzerine ihtiyacı olan birçok vatandaş ta 50 bin TL destek kredisi başvuru şartları neler? Sorularını sormaya başlamıştır.

50 Bin TL Faizsiz Kredi Şartları

Henüz 18 yaş sınırını geçmemiş yaşta bir çocuğunuz olmalıdır.

Önceden herhangi bir bankadan kredi çektiyseniz ya da kredi kartı borcunuz varsa borçlarınızı düzgün ve geciktirmeden ödemiş olmanız gerekmektedir.

Kredi başvurusu yapacağınız bankada yeterli miktarda kredi puanınızın gözükmesi gerekmektedir.

Kredi Başvuruları Nasıl Yapılır?

açıklandığı günden itibaren vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi görmeye başlamıştır. Pandemi sürecinin bitmemesi, aksine salgının günden güne daha da fazla artması hem sağlık sektörü çalışanlarını hem de diğer sektörde çalışma hayatına devam eden kişileri olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu duruma ise; kamu ile ortak çalışan devlet destekli bankalar müdahale etmiş ve mağdurların durumlarını toparlayabilmek adına kredi imkanları sunmuşlardır.şartları ise şunlardır;

Kredi başvuruları nasıl yapılır? Diye merak eden vatandaşların, konu ile alakalı bankaların web sitelerini görüntülemesi yeterli olacaktır. Başvurularınızı internet bankacılığı sayesinde gerçekleştirmeniz mümkündür. Eğer siz kredi başvurularınızı yüz yüze gerçekleştirmek istiyorsanız; yakınınızda bulunan bankalardan bir tanesine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tüm başvurular en kısa süre içerisinde değerlendirilmeye alınacak ve kredi çekip çekemeyeceğiniz hakkında durum bilgisi bankalar tarafından verilecektir.

Avantajlı kredi seçenekleri ortaya çıktığı günden beri yoğun bir ilgi görmüştür. Özellikle de bankalardan ilk aldığınız kredileri ödemekte zorlanıyor ve borçlarınız hız kesmeden yükseliyorsa, kredi çekmeniz ve bütün borçlarınızı tek bir bankada toplamanız sizin için daha mantıklı olacaktır. Bankaların 50.000 TL miktarında verdiği krediyi kesinlikle herhangi bir faiz istemeden sağlıyor oluşu, ödemelerinizi daha rahat bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır. Ancak kredi taksitlerinizi eksik ya da gecikmeli şekilde ödemeniz durumunda mevcut kredi puanınız yüksek oranda düşecek ve bir sonraki başvurularınızın da olumsuz etkilenmesine neden olacaktır. Bu nedenle ödemelerinize dikkat etmeniz ve gününü geciktirmeniz prestijiniz açısından da çok önemlidir.

Kredi başvurusu yapabileceğiniz bankalar ise şunlardır;