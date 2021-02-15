Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 Bin TL Yeni İhtiyaç Kredisi

10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda eğer kamu bankaları üzerinden yapmak istiyorsanız bazı şartlara uygun müşteri olmanız gerekiyor. Bu şartların başında banka kredi notu ve gelir durumunuz gelecektir. Bankalardan kredi başvurusu yaptığınız zaman sizin kredi notunuz en az 1100 ve üzerinde olması durumunda kredi onayı alabileceksiniz. Ayrıca kamu bankaları kişilerin düzenli olarak bir gelirimin olması durumunda kredi onayı vermektedirler. Sizlerde 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden yapacaksanız bu şartlara uygun olmanız ile birlikte hemen Kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası 10.000 TL kredi başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapılmaktadır. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere hemen Kredi sonucunu verir. Ziraat Bankası ülkemizin devlet bankası olmasından dolayı müşterilerin en çok tercih ettiği bankaların başında geliyor. Sizlerde 10.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız Ziraat Bankası şubelerine giderek buradan kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Banka ayrıca kendi bankasından maaş alan müşterilere de daha yüksek limitler de kredi onayı vermektedir. Özellikle emekli olan kişilerin emekli maaşlarını bu bankadan almaları durumunda kredilerinin hızlı bir şekilde kullanacağını da söyleyebiliriz. Bankanın internet sitesine girerek veya internet bankacılığını kullanarak da kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

Vakıfbank 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu

Vakıfbank üzerinden de 10 bin TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler en yakın Vakıfbank şubesine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte kredi kullanabiliyor. Çalışan kişilerin en az 6 aylık aynı iş yerinde sigortasını yapması gerekecektir. Emekli olan kişilerde emekli maaşlarını bu bankadan almaları durumunda maaşlarının 22 katına kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Banka mobil uygulaması üzerinden de müşterilerine kredi imkanı sağlamaktadır.

36 ay vadeye kadar Halkbank üzerinden de kredi kullanabiliyorsunuz. Halkbank şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunduktan hemen sonra banka sizlere hemen ne kadar onay alacağınız söyler.

Halkbank ayrıca internet sitesinden ve internet bankacılığı üzerinden de müşterilerine ihtiyaç kredisi vermektedir. Halkbank'ın Kredi vereceği müşterilerin sigorta durumu en az 6 aydır aynı iş yerinde olması gerekiyor. Emekli olan kişilerin de emekli maaşlarına bu bankaya taşımasını isteyecektir. Bu şartlara uygun olduğunuzda Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Ayrıca kullanacağınız krediler de 3 ay ertelemeli ve toplamda da 36 ay vade ile kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz.