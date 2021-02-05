Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 Bin TL İhtiyaç Kredisi! Sosyal Hayatı Destek Paketi

Bu detaylarla;

İşyerlerinin kapatılması,

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanması,

Sosyal mesafe kuralları ile salgının seyri değiştirilmektedir.

Önemler sağlık açısından iyi olmasına karşın ekonomik olarak sıkıntı yaşanmasına yol açmaktadır. Devlet bu neden yüzünden ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara özel olarak pandemi yardımları göndermeye başlamıştır. İlk dönemden bu yana gerçekleştirilen pandemi yardımlarında kamu bankalarının desteği oldukça büyüktür.

Kamu Bankalarından Sosyal Hayatı Destek İçin Kredi!

Kamu bankaları kredi kapsamında genel manada özel bankalara göre daha avantajlıdır. Bahsedilen avantajlar kimi zaman faiz oranlarından kimi zaman ise vade sayılarından elde edilmektedir. Bu neden yüzünden kredide kamu bankalarını seçen vatandaş sayısı oldukça fazladır.

Salgın dönemi de bu durumun değişim göstermesine yol açmamıştır. Zira, kamu bankaları salgından olumsuz olarak etkilenen vatandaşlar için acil ihtiyaç kredi paketleri yayınlamaktadır vatandaşlar başvurularından sonra 5 bin TL’den 60 bin TL’ye kadar çıkan kredileri temin edebilmektedir. Üstelik bankalar ticari krediler için de özel fırsatlar sunmaktadır. Özel fırsatlardan istifade etmek isteyenler;

Vakıfbank,

Halkbank,

Ziraat Bankası kredi olanaklarını incelemelidir.

Vakıfbank Sosyal Hayatı Destek Kredi Detayları

Salgının olumsuz etkilerinin giderilmesi için Vakıfbank 10 bin TL kredi tanımlaması yapmaktadır. Kredinin miktarı özellikle kira ödemelerinin gerçekleştirilmesi fatura borçlarının toplu olarak ödenmesi için idealdir. Üstelik kişilerin illa 10 bin TL kredi çekmeleri de zorunlu değildir. Belli sınırlar içerisinde kalmak üzere daha az kredi de temin edilebilmektedir. Kredi temininde;

18 yaşın üzerinde olunması,

Kredi puanının düşük olmaması,

Başvuruların bireysel olarak gerçekleştirilmesi,

Devam eden bir sigortanın olması gibi şartlar bulunmaktadır.

Halkbank Sosyal Hayatı Destek Kredi Detayları

Şartların tümünü taşıyan vatandaşlar başvurularından olumlu yanıt almaktadır. Zaten kredi onayının alınması ve nakdin hesaplara gönderilmesi neredeyse eşzamanlı olarak gerçekleşmektedir. Bu nedenden kaynaklı olarak bekleme sürelerinin geçirilmesi gerekli değildir.

Halkbank sosyal hayatı destek paketleri konusunda en iddialı olan bankalar arasında başı çekmektedir. Banka sadece 10 bin TL kredi kampanyası sunmamaktadır. Özellikle esnaflar ya da sanatkârlar banka üzerinden kendilerine has kredileri temin edebilmektedir. Bu tür kredilerde rakamlar 1000 bin TL’ye kadar çıkabilmektedir. Genel ihtiyaç kredisinde verilen rakamlar ise diğer kamu bankalarında da olduğu gibi 10 bin TL olarak belirlenmiştir.

Vatandaşların kredi temini için başvurularını doğru bir şekilde bankaya iletmeleri lazımdır. Bunun için kullanılmasına müsaade edilen online yöntemler;

Mobil bankacılık,

İnternet bankacılığı olarak ikiye ayrılmaktadır.

Vatandaşlar online yöntemler yerine doğrudan banka şubeleri üzerinden de kredi taleplerini iletebilmektedir.

Ziraat Bankası Sosyal Hayatı Destek Kredi Detayları

Sosyal hayatı destek kredisi için ziyaret edilebilecek bankalardan bir diğeri de Ziraat Bankası olarak açıklanmaktadır. Banka vatandaşlar için 109 bin TL’ye kadar uygun faiz oranlarından kredi temin etmektedir. Kredi konusunda faiz istemeyenler ise Ziraat Katılım Bankası kredi olanaklarını incelemelidir. Zira burada faizsiz şekilde kredi sunumları gerçekleştirilmektedir.

Kredi alacak olan vatandaşların özellikle ödeme konusunda sıkıntı yaşamamaları istenmektedir. bu neden yüzünden geri ödemelerde 6 aya kadar erteleme fırsatı sunulmaktadır. Kredi onaylarından sonra vatandaşların 6 ay ötelemeli ödeme planları bireysel müşteri temsilcileri tarafından hazırlanmaktadır. Planlarda eşit taksit uygulaması uygulanmaktadır. Ödeme planına onay verilmesinden hemen sonra kredinin nakit aktarımları hesaplara yapılmaktadır.