Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA Hesabı Olanlar Dikkat! Artık Değişti

Ekonomik anlamda bir takım olumsuzlukları da beraberinde getiren yeni tip korona virüs salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan bir dizi önlem daha önce devletimiz tarafından duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen tedbirlere sokağa çıkma kısıtlamaları ve bazı meslek gruplarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması örnek verilebilir. Toplum sağlığını korumak ve salgının seyrini kontrol altına almak adına uygulanan bu tedbirler kimi vatandaşların gelir kaybına uğramasına sebep olmuştu. Vatandaşların yaşadığı gelir kaybının farkında olan devlet ise salgın döneminin ekonomik tahribatını azaltmak ve vatandaşların yaşadığı mağduriyeti gidermek adına süreç başından itibaren çeşitli fazlar ile yardım kampanyası düzenlemişti. Düzenlenen maddi yardım kampanyaları vatandaşlara kısa vadede ekonomik olarak rahat bir nefes aldırmıştı. Ancak salgın sürecinin beklenenden uzun sürmesi ile vatandaşlar yaşanan ekonomik daralmanın etkilerini tekrar hissetmeye başladı. Sosyal devlet ilkesi gereği sunulan yardımların yanı sıra vatandaşlar bireysel olarak da faydalanabileceği yeni arayışlara yöneldi. Bu noktada vatandaşlar bankalar aracılığı ile sunulan devlet destekli ihtiyaç kredisi seçeneklerini gündemine aldı.

Eski Kredi Borçları Bu Faizlerden Etkilenir mi?

Özellikle korona virüs salgını başlangıcında kamu bankaları olan bankalar vatandaşlara uygun faizli kredi kampanyaları sunmuştur. Bu kredi kampanyalarının faiz oranları ise oldukça düşüktür. Yılbaşı ile kredi ve diğer faiz türlerinde arttırmaya giden bankalar vatandaşların eski kredilerinin bu kapsamda değerlendirilmediğini ve aynı şekilde düşük faiz oranları ile ödemelerini yapacaklarını duyurdu. Bu konuda vatandaşlar rahat bir nefes alırken aynı zamanda bankalarda bulunan mevduat faizlerinin de yükseleceğini öğrenince mevduat faiz oranlarını araştırmaya başladılar. Bunun yanı sıra bankalar tarafından sağlanan diğer kredi kampanyalarında faiz oranlarında değişiklik olmaktadır.

Nakit Avans ve Gecik Faizlerinde Değişiklik!

Bankalardaki Yeni Faiz Oranları Ne Kadar?

Bankalar tarafından yeni yıl ile birlikte açıklamalarda gelmeye devam ediyor. Tüm bankalarda meydana gelen faiz oranlarında ki değişiklik müşterilere bildiriliyor. Buna göre yeni faiz oranlarında yükselme söz konusu olduğunu belirten banklar kullanıcılarının bu kapsamda yeni faizlerden işlemlerin devam edeceklerini belirtti. Nakit avans çekimi veoranlarında arttırmaya giden bankalar bu yeni faiz oranları ile birlikte kredi faizlerinde de yükseltmeye gittiler.

Birçok banka 24 Şubattan itibaren geçerli olmak kaydı ile faizlerinde arttırmaya gitti. Buna göre Ziraat bankası gecikme faiz oranı olan %1,89’luk oranı 2,19’a yükseltti. Vakıf bank ise ek hesap faizi 0,10 puan arttırarak 1,79’dan 1,89’a yükseltti. Aynı bankada gecikme faizi de 0,10 puan artarak 2,09’dan 2,19’a yükseldi. Garanti bankasının açıklamalarına göre ise aynı şekilde artış görülmektedir. Bu artışların bilgilendirmesi müşterilere çeşitli yollardan bilgilendirmeler ile yapıldı.

Bankaların Esnek Çalışma Saatleri

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar ile birçok işletmede olduğu gibi bankalarda da esnek çalışma saatlerine geçilmiştir. Yine bankadan bankaya değişiklik gösteren çalışma saatleri bankaya gidecek vatandaşlar için önem teşkil etmektedir. Esnek çalışma saatleri kapsamında bankalar sabah saat 09.00 ile akşam saat 17.00 olan çalışma saatlerini sabah saat 10.00 ile akşam saat 16.00 olarak değiştirmiştir. Öğlen vakitlerinde ise saat 12.30 ile 13.30 saatleri arasında bankalar öğle arasına girdikleri için çalışmalarına ara vermektedirler. Bu nedenle bankada işlem yapacak olan kişilerin banka esnek çalışma saatleri içerisinde gitmeleri tavsiye edilmektedir.