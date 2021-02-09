Ziraat Bankası, TEB, HSBC ve İNG Bank 15000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası başlattı!

4 bankadan 15.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. 4 banka hızlı bir şekilde sizlere 15.000 TL ihtiyaç kredisi vermektedir. 4 bankadan 15.000 TL ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Sizlere yazımızda bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler belirli şartlara uygun olmaları durumunda vereceğimiz bu 4 banka ile birlikte hızlı bir şekilde 15.000 TL kredi kullanabilirler. Krediler sms ile ve banka internet sitesinden şubelere gitmeden yapılmaktadır. Ayrıca online internet bankacılığı kullanıyorsanız da bu şekilde Kredi başvurunuz yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin 15.000 TL kredi kullanmaları için en az 1300 ve üzerinde bir kredi puanı olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler bu şartları uygunsa hemen ihtiyaç kredisi başvurusu için 15.000 TL başvuruda bulunabilirler.

ING Bank 15.000 TL kredi başvurusu

ING Bank üzerinden 15 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabilmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler şartları uygun olmaları durumunda kredilerini istedikleri zaman aynı gün içerisinde de kullanabilirler. Bu bankada bir hesabınız varsa banka hesap numaranız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte kredinizi hızlı bir şekilde internet üzerinden Online olarak kullanabilirsiniz.

TEB Bankası 15.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

15.000 TL kredi kullanacak olan müşteriler kendi kredi notuna göre de bu banka üzerinden faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanacaklardır. ING Bank resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvuru formunu doldurarak hemen ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

TEB üzerinden de 15 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz. Kredi kullanacak olan müşteriler belirli şartlara uygun olmaları durumunda TEB Bankası'ndan aynı gün içinde onay olur Kredi notunuz yüksek lise bankadan düşük Faizler de de kredi kullanırsınız. TEB Bankası 15.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler TC kimlik numaralarını 4466 numarasına mesaj atarak hemen kredi başvurusunda bulunabilmektedir.

HSBC Bank 15.000 TL kredi başvurusu

HSBC bank üzerinden de 15.000 TL kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Banka resmi internet sitesine girerek veya size en yakın HSBC Bank şubesine giderek bu bankadan 15.000 TL kredi kullanabilirsiniz. Kredi kullandıktan sonra 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli gribi kampanyasından da yararlanırsınız. Banka kredi notu 1300 ve üzerinde olan müşterilere sadece kimlikle onay vermektedir.

Ziraat Bankası 15.000 TL kredi başvurusu

Kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden de 15.000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar verilen bu krediler de banka kamu Bankası olmasından ötürü diğer bankalara nazaran daha düşük faizlerde kredi onayı vermektedir. 36 ay vade ile birlikte alacağınız bu kredilerin ilk taksit ödemelerini 3 ay ertelemeli yapabiliyorsunuz. Ziraat Bankası Şubesi Ziraat Bankası internet sitesi ve Ziraat Bankası internet bankacılığı şubesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu internet üzerinden yapan ve internet bankacılığı kullanan müşteriler kredilerine onay aldıkları durumunda hemen hesaplarına atabilirler.