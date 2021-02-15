Ziraat Bankası'ndan emeklilere özel uygun faizli ihtiyaç kredisi! Emekli kredisi başvuru şartları nelerdir?

Korona virüs salgını sadece sağlık alanını değil ekonomiyi büyük ölçüde etkilemiştir. Maddi anlamda sıkıntıya düşen vatandaşlar bir takım ihtiyaçlarını karşılamak için bankalardan gelen kredi haberlerini yakından takip etmektedir.

Uygun faizli kredi arayışında olan vatandaşlara sevindiren haber ise Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası emeklilere özel yeni bir kredi paketi yayınladı. Ziraat Bankası tarafından emeklilere verilecek olan ihtiyaç kredisinin özellikleri ve başvuru yöntemleri ise emekliler tarafından merak edilip, araştırılmaya başlandı.

Ziraat Bankası Korona virüs salgınından itibaren çeşitli kampanyalar yaparak vatandaşa destek olmaya devam ediyor. Daha önce de çeşitli kampanyalar düzenleyen bankanın özellikle kış aylarında artan ihtiyaçlar için yayınladığı kredi paketi ise birçok vatandaşa ilaç gibi gelecek.

Emekliler için yeni bir kredi kampanyasını duyuran banka binlerce vatandaşın yüzünü güldürmeyi başardı. İşte Ziraat Bankası'ndan emeklilere özel verilecek kredinin özellikleri..

Maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere özel kredi faiz oranı 1.58 olarak belirlenmiştir.

100.000 TL'ye kadar limit tanınmıştır.

Ayrıca vade 36 aya kadar çıkmaktadır.

Ziraat Bankası'dan kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için bir örnek ödeme tablosu hazırladık. 20.000 TL kredi kullanımı için ödeme tablosu..

Örnek ödeme tablosu!

Ziraat Bankası'ndan 36 ay vadeli 20.000 TL kredi kullanmak isteyen bir emekli için geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:

Kredi Tutarı: 20.000 TL

Faiz Oranı: % 1,58

Vade : 36 ay

Aylık Ödeme: 771,61 TL

Tahsis Ücreti: 100 TL

Yıllık Maliyet Oranı: % 25,7625

Toplam Geri Ödeme: 27.777,96 TL

Başvuru Yöntemleri!

Ziraat Bankası'ndan kredi kullanmak isteyen vatandaşlar şubelerden başvuru yapabileceği gibi düşük limitler için mobil uygulamalar, Sms, İnternet ve telefon bankacılığı gibi yöntemlerle başvuru yapabilirler. Fakat yüksek limitler için Ziraat Bankası şubelerine gitmeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için bankanın resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 19:08