Ziraat Bankası'ndan emeklilere özel konut kredisi fırsatı!

Ziraat Bankası'ndan emeklilere müjdeli haber!

Ziraat Bankası'ndan emeklileri sevindiren haber gelerek uygun faiz oranı ile konut kredisi verileceği duyuruldu. Özellikle Koronavirüs salgınından sonra Ziraat Bankası çeşitli kredi kampanyaları düzenleyerek vatandaşının yanında olmaya devam ediyor. Açıklanan yeni kredi paketi ise emekliler için ! İşte detaylar..

Ziraat Bankası emekliler için konut kredisi yayınladı. Üstelik yayınlanan kredi faiz oranının birçok bankaya göre oldukça uygun olduğu görülmekte. Çünkü geçtiğimiz günlerde faiz artırımı gerçekleşmiş ve bununla beraber bankalarda faiz oranlarını güncellemişti. Güncelleme ile beraber kredi faiz oranları oldukça yükselmişti. Kredi faiz oranlarının yükselmesinden sonra ise kredi çekmek geri ödemesindeki faiz yükü nedeni ile birçok emekli vatandaş için imkansız hale gelmişti. Bu nedenle bu kredi faiz oranı emeklilere ilaç gibi gelecek ve birçok emekli ev sahibi olabilecek.

120 aya kadar vade imkanı!

Ziraat Bankası tarafından emekli olan vatandaşlara verilecek olan konut kredisinde vade 120 aya kadar çıkıyor. Böylelikle vatandaşlar ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek. En çok merak edilen ise kredi faiz oranının ne kadar olduğudur. Peki kredi faiz oranı ne kadar?

Kredi faiz oranı alınacak olan evin sıfır veya ikinci el olmasına göre değişiklik gösteriyor. Sıfır alınacak ev için kredi faiz oranı 1,47 iken ikinci el bir ev için ise 1,52 olarak belirlendi. Sizler için 100.000 TL'lik konut kredisi kullanıldığında ödeme planını derledik. İşte 100.000 TL ve 120 ay vadeli örnek ödeme tablosu şu şekilde:

Örnek ödeme tablosu

Sıfır ev için 100.00 TL kredi kullanımında; faiz oranı 1.47 , vade 120 ay, aylık ödeme 1.779 TL ve kredi tahsis ücreti 500 TL'dir.

İkinci el ev için 100.000 TL konut kredisi kullanımda ise faiz oranı 1.52 , vade 120 ay, aylık ödeme 1.817 TL ve kredi tahsis ücreti 500 TL'dir.

Kredi kullanmak isteyen emekli vatandaşların maaş müşterisi olması gerekmektedir. Konut kredisine dair detaylar için Ziraat Bankası şubelerini veya resmi sitesini ziyaret ediniz.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 22:07