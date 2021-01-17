Ziraat Bankası'ndan 2 Yıl Geri Ödemesiz Kredi İmkanı

Pandemi sürecinde vatandaşlara kredi anlamında destek veren, köklü kamu bankası olan Ziraat Bankası en başta geliyordu. Şimdilerde ise Ziraat Bankası yeni bir kredi paketi için çalışmalara başladı.

Ziraat Bankası tarafından işletmeler ve yatırımcılar için verilmesi planlanan kredide bazı farklı yöntemler uygulanacak.

Bu krediye gören faiz oranları esnaf lehine olacak. Ayrıca kredi kullanmak isteyen işletmelere ve yatırımcılara 5 yıl vade imkanı sağlanacak. Krediye kullanmak istemiyor işletmeciler ve yatırımcılar bütçelerine sarsmadan işletmelerine veya yatırımlarını iyileştirebilecek.

Ziraat Bankası tarafından verilecek olan bu kredinin en önemli özelliklerinden birisi ise krediyi kullanacak vatandaşlardan tam 2 yıl geri ödeme alınmayacak. Bunu duyan işletmeci ve yatırımcılar bu habere oldukça sevindi. Cazip ve uygun vade seçenekleri ve faiz oranlarının kapsamlı bir şekilde belirlenmesi birçok iş yeri sahibi olan vatandaş için güzel bir olanak. 2 yıl sonra ödemesini yapacak olan iş yeri sahibi veya yatırımcı almış oldukları krediyi rahat bir şekilde kullanıp 2 yıl sonra bu kredinin ödemesine başlayacak.

İVME Finans Paketi olarak adlandırılan projede 4 farklı Kredi imkanı bulunuyor. Bu dört farklı Kredi imkanı seçmek ise vatandaşa kalıyor; ileri, milli, verimli, endüstri olarak adlandırıldı.

Bu paketlerin haricinde yatırımcı ve işyeri sahibine eğer isterse ek kredi imkanı sağlanacak, krediler vatandaşa nakit olarak verilecek iş yerinin herhangi bir sorunu gidermek veya eksiğini gidermek için direkt işyeri hesabını aktarılmayacak. Bu durumdan dolayı uygulanacak olan faizler DİBS endeks olacak ve 0-2 yıl arasında vade imkanından faydalanacak olan kişiye DİBS+%2.00 faiz oranı uygulanacak. Eğer kredi kullanmak isteyen işletmeci veya yatırımcı kredisini 5 ile 10 yıl arasında vade imkanı ile kullanmak isterse DİBS+%3.00 üzerinden faiz oranı hesaplanıp krediye yansıtılacak.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 00:01