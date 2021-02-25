Ziraat Bankası müşterisi olan ve olmayan kişilere 50000 TL'lik kredi veriyor

Ziraat Bankası, ülkemizde kamu bankası olmasından dolayı müşterilerinde en çok tercih ettiği bankaların başında geliyor. Sizlerde Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi konut kredisi ve taşıt kredisi gibi ihtiyaçlarınız için krediler kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası, diğer bankalar ile karşılaştırma yaptığımız zaman daha düşük faiz oranları ile birlikte kredi veriyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka kredi politikalarına uygun olması durumunda kredi onayı alabileceklerini söylemek istiyoruz. Banka kredi politikaları, şu şekilde değerlendirilmektedir.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşterinin on sekiz yaşından büyük ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

Kredi başvurusu yapacak olan kişinin kredi puanı en az 1100 ve üzerinde olması şarttır.

Emekli olan kişilerin emekli maaşı Ziraat Bankası olması durumunda, kimlikle kredi kullanabilirler.

Ziraat Bankası üzerinden çalışan kişilerin kredi kullanma durumunda ise en az son iş yerinde 6 aylık sigortalarının yatmış olması gerekiyor.

Kara listede veya bir diğer adıyla Kırmızı Kalem listesinde olmamanız şartı vardır.

Bankalardan kullanmış olduğunuz kredi ve kredi kartı ürünlerinde gecikmeniz varsa bu gecikmeyi yatırdıktan sonra kredi başvurusu yapınız.

Bankalardan kullanmış olduğunuz kredi ve kredi kartı ürünlerinde, icralık ve avukatlık olduysanız kredi onay alamazsınız.

Ziraat Bankası veya diğer bir banka hesaplarınızda e haciz varsa, kredi onayı alamazsınız.

Belirtilen bu şartlara uygun olan kişiler, 50000 TL'ye kadar Ziraat Bankası üzerinden hızlı bir şekilde kredi kullanabiliyorlar.

Ziraat Bankası, 50000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 50000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine sadece kimliğinizle birlikte giderek kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Banka şubesine gidecek zamanı olmayan kişiler için ise Ziraat Bankası, resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. İnternet sitesi üzerinden yapacağınız 50000 TL'ye kadar olan kredi başvurularında, onay alırsanız, banka şubelerine giderek bu krediyi kullanacaksınız. Ziraat Bankası, 50000 TL'ye kadar verdiği kredilerde en fazla 36 ay vade yapmaktadır. Ayrıca kredi kullanacak olan kişilerin ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme, Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Ziraat Bankası, 50000 TL kredi kullanan kişilerin diğer bankadaki olan kredi kartı borçları da kapatılacaktır.

Ziraat Bankası, 50000 TL emekli kredisi kullanmak isteyen kişiler ise emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak, kredi notu düşük olsa bile onay alabiliyorlar. Özellikle emekliler kredi notu yüzünden onay alamıyorsa Ziraat Bankası şubelerine maaş taşıması yaparak hızlı bir şekilde 50000 TL kredi kullanabilirler. Ziraat Bankası, güncel faiz oranlarını resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.