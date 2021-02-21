Ziraat Bankası Müşterilerinin Dikkatine! Tüm Müşterilerin Başvurması Gerekli

Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası tüm müşterilerini ilgilendiren bir ikazda bulundu. Yapılan uyarı ise Ziraat Bankası hesabı olan tüm vatandaşların kontrol etmesi gereken bir konu ile alakalı. Kamu bankası duyuruyu kendi resmî web sitesi aracılığı ile yayınladı. Yapılan açıklamalar ile Ziraat Bankası bünyesinde bulunan bazı banka hesaplarının uzun süre işlem yapılmaması gerekçesi ile kapatılacağı belirtildi.

Ziraat Bankası yaptığı duyuru ile bu yıl bünyelerinde bulunan bazı banka hesaplarının uzun süre işlem yapılmamasından kaynaklanan zaman aşımı sebebi ile kapatılacağını açıkladı. Ziraat Bankası’nda banka hesapları bulunan ve son on senedir işlem yapmamış olan vatandaşların hesapları zaman aşımı nedeni ile kapatılacak hesaplar kategorisine girmektedir. Bu kişilerin en geç 15 Haziran 2021 tarihine kadar bu hesaplarına ilişkin bir işlem gerçekleştirmeleri ya da bankaya bu hesaplara ilişkin başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu tarihe kadar başvuru gerçekleştirmemiş kişilerin zaman aşımı kapsamındaki hesaplarındaki tüm varlıkları yasalar gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na dahil edilecektir.

Kamu bankası resmi internet sitesinde yayınladığı duyuru kapsamında tüm Ziraat Bankası müşterilerinin başvuruda bulunması ve bu işlemi en geç 15 Haziran 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerektiğini kamuoyuna açıkladı. Ziraat Bankası müşterilerinin zaman aşımı kapsamında olan hesaplarına ilişkin bankaya bizzat müracaat etmeleri gerekmekte. Aksi takdirde zaman aşımına uğrayan hesaplardaki tüm varlık ve birikimler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na aktarılacak.

Ziraat Bankası uzun süredir işlem yapmayan ve mevduat, katılım fonu, alacak ve emanet benzeri varlıkları mevcut olan hesapların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na aktarılmasına ilişkin zaman aşımı limitini açıkladı. Son on yıl içerisinde bir işlem gerçekleştirilmemiş olan Ziraat Bankası hesaplarının tümüne zaman aşımı uygulanabileceği duyuruldu. Zaman aşımı kararı verilmiş 10 yıldır işlem yapılmamış olan hesaplardaki varlıklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na aktarılabilmesi için bu hesapların yasaya uygun şekilde son başvuru tarihi olan 15 Haziran 2021’e kadar bankanın resmi internet sitesi üzerinde yayında kalması gerekiyor. Vatandaşlar zaman aşımı söz konusu olan bir banka hesapları bulunuyorsa bankanın resmi internet sitesi üzerinden kontrol sağlayabilirler.