Ziraat Bankası Kredileri 1 Yıl Erteliyor 60 Ay Taksitlendiriyor! Yüzde 25 Hazine Desteği

Yaz aylarında uygulanan kamu bankalarından düşük faizli kredi kampanyalarına rekor sayıda başvuru geldi. Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf vatandaşlarımızın kullandıkları krediler hakkında çok önemli açıklamalar yaptı. Açıklamaların en dikkat dikkat çekici noktası ise vatandaşlarımıza sunulan 1 yıl ödemesiz dönem ve 60 ay vade seçeneği oldu. Pandemi nedeniyle ödemelerinde zorluk yaşayan vatandaşlarımız Ziraat Bankası 1 yıl ertelemeli krediyle rahat bir nefes alabildiler.

ZİRAAT BANKASI 1 YIL ÖDEMESİZ KREDİ

Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf yaptığı açıklamada tarımsal krediler kapsamında 2,3 milyon kişinin Ziraat Bankası aracılığıyla toplamda 202 milyar liralık kredi kullandığını belirtti. Kredi kullanan çiftçilerimizin yüzde 77'sini ise Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğinden yararlanarak başvuru yapanlar oluşturuyor. Paylaşılan istatistiksel verilere göre geçtiğimiz yıl çiftçilerimizin kredi başvuruları yüzde 24 oranında artış gösterdi. Pişman çiftçilerimizi desteklemek için ellerinden gelen tüm desteği verdiklerini ifade ederek, kısa bir süre sonra tarımsal alanda üretimin yükselmesini beklediklerini belirtti.

Yapılan açıklamada düşük faizli kredi politikası sonrasında takipte bulunan dosyaların sayısının azaldığı ifade edildi.

Grup Başkanı Ferhat Pişmaf'ın açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise 1 yıl ödemesiz 60 ay yapılandırma imkanı konusunda. 2020/2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile doğal afetler nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilerimizin kredileri 1 yıl ertelenebiliyor ve kredisi 5 yıl süreyle taksitlendirilebiliyor. Birçok çiftçimizin haberdar olmadığı bu durumun uzun vadede büyük kayıplara sebep olabileceği belirtildi.

Pişmaf'ın açıklamalarına göre kredilerini bir yıl ertelemek isteyen çiftçilerimizin erteleme faizlerinin %25'i hazine tarafından karşılanıyor. Çiftçilerimiz borçlarını 5 yıl taksitlendirmeyi seçerse bu oran %20'ye düşüyor.

Bir bankadan daha fazlası olarak çiftçileri sürekli destekleyeceklerini belirten Pişmaf:

"Bankamızca kullandırılan tarım kredilerinin yüzde 77'si Hazine ve Maliye Bakanlığının faiz desteği uyguladığı kredilerden oluşmaktadır. Bu kapsamda küçük ölçekli üreticilerimizin yararlandığı geleneksel bitkisel üretim konusunda 50 bin TL'ye kadar, geleneksel hayvansal üretimde ise 100 bin TL'ye kadar olan kredilerde yüzde 100 faiz sübvansiyonu (desteği) uygulanmakta ve faizin tamamı devlet tarafından karşılanmaktadır. Bitkisel üretimde üreticilerin yüzde 64'ü, hayvansal üretimde ise yüze 75'i belirtilen sınırların altında kredi kullanan üreticilerden oluşuyor. Dolayısıyla bu sınırların altında kredi kullanan üreticiler, yüzde 100 faiz desteği sağlandığı için herhangi bir şekilde faiz değişikliklerinden etkilenmiyor." ifadelerini kullandı.

FAİZLERİN SİLİNMESİ MECLİTE GÖRÜŞÜLÜYOR

Geçtiğimiz gün meclise sunulan yeni kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Teklife göre; ülkemizdeki çiftçilerin %93'ü ipotek karşılığında bankalara borçlu durumda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclise taşıdığı kanun teklifi kabul edilirse çiftçilerimizin kredi faizleri silinecek ve kredileri yeniden yapılandırılacak. Üreticiyi faizden ve borç batağından kurtarmayı hedefleyen yeni kanun teklifi, üreticilerin ödemelerini azaltarak, tarımsal üretimi arttırmayı amaçlıyor. Kanun teklifinde paylaşılan bilgilere göre ülkemizdeki çiftçilerin sayısı son 20 yılda ciddi derecede azalmasına rağmen bankalara olan borçları 20 kat arttı. Bir tarım ülkesi olan Türkiye'nin tarımda artık dışa bağımlı olduğu ifade edilirken, çiftçilerimizin desteklenmesi gerektiğin ifade edildi. İlgili kanun teklifi hala komisyonda görüşülüyor. Kabul edilirse yeni yılda çiftçilerimize büyük bir sürpriz gelebilir.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021, 23:19