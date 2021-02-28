Ziraat Bankası kredi notu sıfır olanlara 75000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler kredi başvurusu yaptıkları zaman banka kredi notuna göre, ve gelir durumuna göre, onayı alabilmektedirler. Herhangi bir banka üzerinden kredi başvurusu yaptığınızda, daha önce hiçbir banka, çalışmanız yoksa kredi notunuz sıfır olduğu için onay alamazsınız. Ziraat Bankası da bu tarzda, müşteri olan kişilere 75000 TL'ye kadar kredi onayı vermektedir. Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır, onay almak için hangi müşteri olmamız gerekiyor bu konuları yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası 75.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi notu henüz oluşmamış kişiler daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmamış olan kişilerdir. Kredi notu, bankalardan kredi onayı alabilmeniz için önemlidir. Eğer sıkıntısız olarak bir kredi başvurusu yapıp onay almak istiyorsanız, en az 1100 ve üzerinde bir kredi notunuzun olması gerekiyor. Kredi notu sıfır olan kişilerde, bankalara başvuru yaptıkları zaman kefil veya ipotek istenerek kredi kullandırılmaktadır. Ama, Ziraat Bankası kredi notu sıfır olan kişilere kredi onayı vermektedir. Alacağınız 75000 TL kredilerde banka en fazla 36 ay vade yapacak ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme imkanı sunacaktır.

Ziraat Bankası Kredi Notu Sıfır Olanlara Yüksek Limitli Kredi Veriyor mu?

Ziraat Bankası üzerinden kredi notu sıfır olan kişilerin 75000 TL kredi onayı alabilmeleri için banka müşterilerini emekli veya düzenli olarak bir iş yerinde sigortalı olarak çalışıyor olmasını isteyecektir. Özellikle sigortalı olan kişilerin en az 6 aydır yani 180 gündür kesintisiz olarak sigorta primlerinin yatmış olması gerekiyor. Emekli olan kişilerinde emekli maaşlarını bu bankadan almaları şartı vardır. 75000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde banka, sizleri düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi verirken, ayrıca bankanın kredi kartı kampanyasından da yararlanarak kendinize bir kredi kartı çıkartabilirsiniz

Ziraat Bankası üzerinden 75000 TL üzerinde kredi kullanmak isteyen müşteriler, yine kredi notu sıfır olması durumunda bu bankadan işlem yapabiliyorlar. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 100000 TL'ye kadar onay almak istiyorsa, kefil vererek, kredi başvurusunda bulunabilir. Ayrıca 100000 TL üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız da bankaya ipotek vererek, ipotek karşılığı kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası, ipotekli kredilerde, vereceğiniz ipoteğin ekspertiz değerinin yarısına kadar sizlere 36 ay vadeli kredi verecektir.

Ziraat Bankası, 75000 TL'ye kadar verdiği bu kredilerin başvurularını banka şubelerinden yapmaktadır. Özellikle kredi notu sıfır olan kişilerin internet üzerinden veya mesaj atarak, kredi başvurusu yapmamasını öneriyoruz. Kredi başvurusu için en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgenizi verip işlem yapabilirsiniz.